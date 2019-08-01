Ціни на бензин продовжують знижуватися: скільки коштує паливо на заправках

З 1 по 31 липня, роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 знизилися на 3,96-4,07% до 27,78-28,88 гривень за літр.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nРоздрібні ціни на бензин А-92 знизилися на 4,07% з 28,96 до 27,78 гривень за літр.\r\nРоздрібні ціни на бензин А-95 знизилися на 3,96% з 30,07 до 28,88 гривень за літр.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на бензин А-76\/80 збереглися на 25,45 гривень\/літр, на А-92 - знизилися на 0,71% з 27,98 гривень\/літр, на А-95 - знизилися на 0,72% до 29,09 гривень\/літр.\r\nРоздрібні ціни на бензин 1-31 липня, гривень\/літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвапродукту\r\nСередня ціна на 31 липня\r\nСередня ціна на 1 липня\r\n31 липня в % на1 липня\r\n\r\n\r\nА-76\/80\r\n—\r\n—\r\n—\r\n\r\n\r\nА-92\r\n27,78\r\n28,96\r\n95,93\r\n\r\n\r\nА-95\r\n28,88\r\n30,07\r\n96,04\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, доурс долара і ціни виростуть: експерти дали прогноз на третій квартал 2019.\r\nРаніше, на початку липня, бензин на заправках подешевшав.