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01 серпня 2019, четвер, 18:30 17
Економіка 2019-08-01T20:00:02+03:00
Українські Новини
Ціни на бензин продовжують знижуватися: скільки коштує паливо на заправках

Ціни на бензин продовжують знижуватися: скільки коштує паливо на заправках

З 1 по 31 липня, роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 знизилися на 3,96-4,07% до 27,78-28,88 гривень за літр.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

Роздрібні ціни на бензин А-92 знизилися на 4,07% з 28,96 до 27,78 гривень за літр.

Роздрібні ціни на бензин А-95 знизилися на 3,96% з 30,07 до 28,88 гривень за літр.

З початку 2019 року роздрібні ціни на бензин А-76/80 збереглися на 25,45 гривень/літр, на А-92 - знизилися на 0,71% з 27,98 гривень/літр, на А-95 - знизилися на 0,72% до 29,09 гривень/літр.

Роздрібні ціни на бензин 1-31 липня, гривень/літр:

Назва

продукту

 Середня ціна на 31 липня Середня ціна на 1 липня 31 липня в % на
1 липня
А-76/80
А-92 27,78 28,96 95,93
А-95 28,88 30,07 96,04

Як повідомляли Українські Новини, доурс долара і ціни виростуть: експерти дали прогноз на третій квартал 2019.

Раніше, на початку липня, бензин на заправках подешевшав.

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