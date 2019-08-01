Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху хоче бути посередником у переговорах Путіна і Зеленського

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив про готовність стати посередником між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним для мирного врегулювання між Україною і Росією. Про це повідомляє Ukrainian Jewish Encounter.

"Досі я ввічливо відмовлявся від таких пропозицій, але якщо ти просиш, то я перевірю цю опцію ще раз", - сказав Нетаньяху, відповідаючи на питання журналіста.

При цьому Нетаньяху зазначив, що з такими пропозиціями до нього звертаються часто і інші країни.

"Наприклад, країни Африки і Латинської Америки звертаються до мене за посередництвом. Мовляв, у тебе гарні відносини і з ними, і з нами, може, ти готовий увійти в статус посередника? Я не поспішаю робити це. По-перше, я не можу сказати, що знаю досить добре їх проблеми, і мені вистачає тих проблем, які є у нас. По-друге, якщо я зайду в цю тему, то створю очікування, які не зможу виконати", - додав він.

Також повідомляється, що Нетаньяху планує свій перший за 20 років візит в Київ на 18-19 серпня цього року.

Раніше прем'єр Ізраїлю запросив Зеленського здійснити візит.

Раніше Україна та Ізраїль підписали угода про зону вільної торгівлі.