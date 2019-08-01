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  • У Києві на проспекті Бажана дотла згорів автомобіль, пробка заважала його загасити
01 серпня 2019, четвер, 17:42 18
Події 2019-08-01T19:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві на проспекті Бажана дотла згорів автомобіль, пробка заважала його загасити

У Києві на проспекті Бажана дотла згорів автомобіль, пробка заважала його загасити

1 серпня у Києві, на проспекті Миколи Бажана загорівся автомобіль BMW X5. Працівники ДСНС не могли під'їхати до місця аварії з-за сильної пробки. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці Facebook.

"Дуже важко проривалися рятувальники ДСНС на серйозне ДТП із пожежею BMW Х5 в Києві на проспекті Бажана. Громадяни пропускали дуже знехотя, доводилося багато сигналити, сирена не на всіх впливає... У всіх дуже важливі справи... Через щільну пробку, яку відразу організували учасники руху, додавши 2 ряду, до прибуття рятувальників ДСНС автомобіль повністю знищено вогнем", - йдеться в повідомленні.

 

Повідомляється, що автомобіль спалахнув після того, як врізався у відбійник. Загорілася також трава на роздільнику. В результаті пожежі автомобіль згорів повністю. Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі з'ясовується.

Також сьогодні, в ніч на 1 серпня в Києві на Харківській площі сталося ДТП з постраждалими.

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