У Росії протестували закритий "військовий інтернет"

Російська армія протестувала високошвидкісні лінії обміну інформацією. Про це повідомляють "Известия".

Обмін інформацією вівся зі швидкістю 300 мегабіт в секунду між польовими пунктами керування на відстані більше 2 тис. км. Для створення такого зв'язку Міноборони використовував спеціальну техніку та понад півтори тисячі мобільних комплексів зв'язку та шифрування. У військовому відомстві стверджують, що канали зв'язку надійно захищені від злому.



До навчань залучили 4,5 тисячі військових. Бездротова мережа дозволяла передавати навіть файли великого обсягу, у тому числі аудіо - та відеоінформацію.



"В ході навчань застосовувалися цифрові і мобільні комплекси відеоконференцзв'язку МКС-П і МК ЗВКС, а також станції космічного зв'язку Р-438-Н "Білозір". Всі передані дані були повністю засекречені мобільними комплексами "Нікель". Цей високошвидкісний криптомаршрутизатор дозволяє створювати захищені мережі для передачі інформації і шифрувати будь-яку отриману інформацію. Всю техніку військовим вдалося розгорнути протягом години", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що створена мережа повністю автономна і не зв'язується з "зовнішнім" інтернетом. За словами Міноборони головне завдання таких каналів - отримувати вичерпну інформацію прямо з поля бою.



Перший етап робіт завершиться до кінця 2019 року, а повністю вона буде готова через два роки.



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