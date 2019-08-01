підписатися на розсилку
24.95 25.35
27.55 28.2
˟
01 серпня 2019, четвер, 16:01 14
Світ 2019-08-01T17:45:02+03:00
Українські Новини
У Росії протестували закритий "військовий інтернет"

У Росії протестували закритий "військовий інтернет"

У Росії тестують
У Росії тестують "військовий інтернет". Фото: "Известия"

Російська армія протестувала високошвидкісні лінії обміну інформацією. Про це повідомляють "Известия".

Обмін інформацією вівся зі швидкістю 300 мегабіт в секунду між польовими пунктами керування на відстані більше 2 тис. км. Для створення такого зв'язку Міноборони використовував спеціальну техніку та понад півтори тисячі мобільних комплексів зв'язку та шифрування. У військовому відомстві стверджують, що канали зв'язку надійно захищені від злому.

До навчань залучили 4,5 тисячі військових. Бездротова мережа дозволяла передавати навіть файли великого обсягу, у тому числі аудіо - та відеоінформацію.

"В ході навчань застосовувалися цифрові і мобільні комплекси відеоконференцзв'язку МКС-П і МК ЗВКС, а також станції космічного зв'язку Р-438-Н "Білозір". Всі передані дані були повністю засекречені мобільними комплексами "Нікель". Цей високошвидкісний криптомаршрутизатор дозволяє створювати захищені мережі для передачі інформації і шифрувати будь-яку отриману інформацію. Всю техніку військовим вдалося розгорнути протягом години", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що створена мережа повністю автономна і не зв'язується з "зовнішнім" інтернетом. За словами Міноборони головне завдання таких каналів - отримувати вичерпну інформацію прямо з поля бою.

Перший етап робіт завершиться до кінця 2019 року, а повністю вона буде готова через два роки.

Як повідомляли Українські Новини, у Росії потонув секретний підводний човен: загинули 14 людей.

Раніше розвідка Міноборони України заявила, що бойовики ховають особовий склад і озброєння в об'єктах цивільної інфраструктури на Донбасі.

Більше новин про: Міноборони РФ Воєнний інтернет Закритий воєнний інтернет

Архів
Новини
Повернення квитків. Фото:Pixabay
Укрзалізниця нагадала правила повернення квитків 17:42
Дизпаливо продовжує падати в ціні 17:27
Голова ОАСК Вовк закликає Ситника не ігнорувати засідання суду у його справі про корупцію 17:15
У справі проти суддів ОАСК простежується помста Ситника, - Попович 17:10
В 1-му півріччі банки спрацювали з рекордним прибутком 17:04
більше новин
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
"Зелені" та ДП "Гарантований покупець" закликають суд розблокувати виплати ВДЕ 19:10
Макс Поляков та посол США в Україні обговорили можливості співпраці в оборонній промисловості 18:17
Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ 14:51
За нинішніх темпів промисловість вийде на рівень 2013 року тільки через 41 рік, - Льовочкін 13:50
більше новин
Українці зможуть заощадити до 40% на тепло і воду: як боротися із завищеними цінами в платіжках 08:00
ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов 09:55
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч 20:36
Номер Юраша в готелі Трускавця. Фото:
Наймолодший депутат Ради в історії України Юраш показав свій номер в готелі Трускавця 09:47
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok