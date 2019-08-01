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01 серпня 2019, четвер, 14:55 5
Економіка 2019-08-01T14:59:11+03:00
Українські Новини
"Укрбургаз" отримав дозвіл на проведення робіт підвищеної небезпеки та відновив роботу

"Укрбургаз" отримав дозвіл на проведення робіт підвищеної небезпеки та відновив роботу

Бурове підрозділ "Укрбургаз" державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" відновило роботу у зв'язку з продовженням терміну дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Про це йдеться в повідомленні "Укргазвидобування", передають Українські Новини.

"Станом на 14:00, 1 серпня 2019 року філія "Укргазвидобування" - "Укрбургаз" відновив роботи виробничих підрозділів, отримавши необхідні дозвільні документи", - йдеться в ньому.

Наголошується, що тимчасова зупинка робіт була пов'язана з закінченням строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, 31 липня "Укрбургаз" призупинив роботу у зв'язку з необхідністю продовження терміну дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.

В 2018 році "Укргазвидобування" скоротила видобуток товарного газу і збільшила його витрати на виробничі потреби.

Також "Нафтогаз" очікує повного припинення транзиту російського газу з 2020 року .

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