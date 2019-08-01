"Укрбургаз" отримав дозвіл на проведення робіт підвищеної небезпеки та відновив роботу

Бурове підрозділ "Укрбургаз" державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" відновило роботу у зв'язку з продовженням терміну дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Про це йдеться в повідомленні "Укргазвидобування", передають Українські Новини.

"Станом на 14:00, 1 серпня 2019 року філія "Укргазвидобування" - "Укрбургаз" відновив роботи виробничих підрозділів, отримавши необхідні дозвільні документи", - йдеться в ньому.

Наголошується, що тимчасова зупинка робіт була пов'язана з закінченням строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, 31 липня "Укрбургаз" призупинив роботу у зв'язку з необхідністю продовження терміну дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.

В 2018 році "Укргазвидобування" скоротила видобуток товарного газу і збільшила його витрати на виробничі потреби.

Також "Нафтогаз" очікує повного припинення транзиту російського газу з 2020 року .