Фотограф зафіксував, як кит ковтає морського лева на березі Каліфорнії

Фотограф Декер вважає, що зробив першу у світі фотографію, на якій зобразив момент, як кит "ковтає" морського лева, повідомляє "BBC Україна".

22-річний фотограф дикої природи та морський біолог вивів човен зі спостерігачами за китами у бухту Монтерей, штат Каліфорнія, 22 липня. Саме там і сталася ця непересічна подія

"Це була не дуже велика група, лише три горбатих кити і близько двох сотень морських левів", - розповів Декер.

"Раніше ми бачили аж до 100 китів із 3000 морськими левами - ось тоді було справжнє божевілля. Ми довго спостерігали за тим, як вони їдять, аж потім відбулась ця подія - я вважаю, що таке буває раз на все життя - і я досі не можу в це повірити", - додав він.

Тварини харчувалися анчоусами, коли в роті у кита виявилося щось більше, ніж він, напевне, чекав.

Кит ковтає морського лева. Фото: Чейз Декер/Instagram

"У мене була лише частка секунди, поки кит піднімався, щоб зрозуміти, що зверху на киті знаходиться морський лев, перш ніж зняти це", - пригадує він.

Чейз "більш ніж на 100% впевнений", що після того, як морський лев опинився у китовому роті, йому вдалося спокійно уплисти геть.

Горбаті кити не мають зубів - лише пластини китового вусу зі щетинками у роті. Вони є так званими біофільтратами, які за допомогою щетинок відфільтровують з води їжу - і морські леви до цієї їжі явно не належать.

Як правило, ковток кита триває менше п'яти секунд, але цього разу, як каже Чейз, він повільно опускався з відкритим ротом протягом 15 секунд, даючи морському леву достатньо часу для того, щоб упливти.

"Кит так і не зімкнув щелепи навколо морського лева, тож він навряд чи зазнав шкоди. Дуже перелякався, я впевнений, але лишився неушкодженим", - каже пан Деккер.

Чейз говорить, що хижаки в морі - такі як кити, морські леви, дельфіни та акули - еволюціонували таким чином, щоб разом полювати на косяки риб. Тож він вважає, що потрапити до китового рота - рідкісний досвід для будь-якого підводного мисливця. Хвилюватися варто хіба що невеличким рибкам.

Як повідомляли Українські Новини, в британську Темзу заплив білий кит. Також горбатий кит врятував аквалангистку від нападу тигрової акули.

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