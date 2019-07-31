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31 липня 2019, середа, 23:59 9
ЗМІ 2019-08-01T01:30:01+03:00
Українські Новини
Погромники "Укрінформу" можуть отримати до 4 років в'язниці

Погромники "Укрінформу" можуть отримати до 4 років в'язниці

Влаштували погром у прес-залі інформагентства Укрінформ загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Дії молодчиків кваліфікували частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Крім того, на даний момент правоохоронці проводять розслідування інциденту.

Як повідомлялося, під час прес-конференції в Укрінформі 30 липня, на якій кандидати в депутати по округу №50 зібралися розповісти про ймовірну фальсифікацію на виборах, молоді у футболках з написом "Традиція і порядок" облили водою й закидали яйцями самовисуванця Андрія Аксьонова. Вони вибили вхідні двері в зал і пошкодили майно агентства: зламали стоїть акустичну конференцсистему, вирвали 5 мікрофонів, обірвали жалюзі, забруднили стіни, стільці, центральний банер.

Раніше повідомлялося, що поліція майже добу не може відкрити справу за фактом нападу на "Укрінформ".

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