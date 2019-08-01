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01 серпня 2019, четвер, 08:10 9
Економіка 2019-08-01T09:15:02+03:00
Українські Новини
Українці з кожним роком платять все більше "податку на розкіш": названі суми

Українці з кожним роком платять все більше "податку на розкіш": названі суми

П'ятий рік в Україні діє "податок на розкіш" - так в побуті називають податок на майно, передбачений розділом ХІІ Податкового кодексу. Цей податок збирається в місцеві бюджети і поділяється на декілька видів: податок на нерухомість, податок на землю і податок на транспорт.

За підсумками 2018 року ці три види податку на майно принесли до бюджетів понад 4,7 млрд грн. Такі дані надала Держфіскальная служба (ДФС) у відповіді на запит сайту "Сьогодні".

Йдеться про кошти, які заплатили фізичні особи.

Зокрема:

  • податку на землю в 2017 році зібрали на 3,41 млрд гривень, у 2018 році – 3,79 млрд гривень, а за перші сім місяців 2019 року - 1,23 млрд гривень;
  • податок на нерухомість (крім землі) в 2017 році становив 444,7 млн. гривень, у 2018 році – 798,9 млн гривень, за січень-липень 2019 року - 355,9 млн гривень;
  • з транспортного податку в 2017 році зібрали 132,2 млн гривень, у 2018 році – 176 млн гривень, до 1 липня 2019 року - 69,3 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, за 2018 рік з початку деклараційної кампанії 2 067 мільйонерів задекларували доходи.

Відрахування в бюджет від великих податків побили всі рекорди в червні 2019.

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