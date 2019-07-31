Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч

Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зус

В новому уряді України екс-директор медіагрупи StarLightMedi (до неї входять телеканали, що належать олігарху Віктору Пінчуку) Володимир Бородянський, який нещодавно став радником президента Володимира Зеленського, може очолити мега-міністерство, що об'єднує Мининформполитики, Міністерство культури і Міністерство молоді та спорту.

Про це "Стране" повідомили джерела в Офісі президента. Сам Бородянський відмовився коментувати ці чутки "Стране".

Однак, за даними видання, вже завтра, 1 серпня, він збирає закриту зустріч представників найбільших ЗМІ з інформаційної політики.

Бородянському 45 років, він отримав освіту в Київському національному економічному університеті за спеціальністю "Фінанси і кредит". Із 2012 по 2018 роки очолював медіагрупи StarLightMedia, яка належить Віктору Пінчуку. Група включає телеканали СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2 і ОЦЕ ТБ.

Раніше повідомлялося, що колишній генеральний директор телеканалу СТБ Володимир Бородянський, призначений у понеділок позаштатним радником Президента Володимира Зеленського, має намір створити робочу групу для розробки гуманітарної стратегії.