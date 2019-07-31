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31 липня 2019, середа, 18:24 11
Економіка 2019-07-31T18:45:08+03:00
Українські Новини
Росія заплатила Україні компенсацію за "брудну" нафту з нафтопроводу "Дружба"

Росія заплатила Україні компенсацію за "брудну" нафту з нафтопроводу "Дружба"

АТ "Укртранснафта" отримало від ВАТ "Транснефть" частина компенсації в розмірі понад 2,3 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук в українську ділянку нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє прес-служба "Укртранснафти" на своїй сторінці в Facebook.

У компанії відзначили, що ця сума дозволила покрити недоотриманий дохід, викликаний тимчасовою зупинкою транзиту в квітні.

В "Укртранснафті" також пояснили, що розмір компенсації визначається в рамках додаткової угоди до діючого договору на транзит і залежить від періоду резервування ПАТ "Транснефть" потужностей української нафтотранспортної системи, в яку потрапила нафта з підвищеним вмістом хлорорганіки.

Як повідомляли Українські Новини, "Укртранснафті" було необхідно від 3 до 5 місяців на витіснення некондиційної нафти з нафтопроводу "Дружба".

При цьому через зупинку транзиту нафти "Укртранснафта" недоотримала майже 3 мільйони гривень.

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