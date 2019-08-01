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01 серпня 2019, четвер, 06:00 27
Lifestyle 2019-08-01T09:15:02+03:00
Українські Новини
1 серпня: прикмети і головні події цього дня

1 серпня: прикмети і головні події цього дня

Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

Сьогодні, 1 серпня, почав відлік останній місяць літа. Українські Новини розкажуть про прикмети і головні події цього дня.

1 серпня відзначається день пам'яті преподобної Мокрини.

Мокрина вказує на осінь. Якщо на Мокрину мокро - вся осінь мокра. У народі помітили, якщо на Мокрину сухо, не буде дощів на шість тижнів, мокро - дощ на такий же строк. На мінливу погоду осені вказував сильний вітер і мінлива хмарність у цей день. У цей час розпочинається ранній листопад, замовкають птахи, зникають ґедзі.

Головні події

30 століття до н. е. —Юлій Цезар входить в Александрію, Єгипет, підпорядковуючи його Римській республіці.

1498 — Христофор Колумб першим з європейців відвідав Венесуелу.

1774 — англійським вченим Джозефом Прістлі відкритий хімічний елемент кисень.

1900 — засновано футбольний клуб "Боруссія" Менхенгладбах — п'ятиразовий чемпіон Німеччини, володар Кубка УЄФА 1975 і 1979 рр.

1914 — Німеччина оголосила війну Росії.

1944 — Анна Франк зробила останній запис в щоденнику.

1946 — введено угорську грошову одиницю форинт.

1957 — введено ізраїльський фунт.

1965 — перше виконання пісні Пола Маккартні "Yesterday".

1981 — дебют музичного телеканалу "MTV". Рівно через шість років він почав працювати і в Європі.

2010 — виявлена підводна річка в Чорному морі.

Іменини

Католицькі: Альфонс, Марія, Петро, Юстина.

Православні чоловічі: Варлам , Григорій, Дий, Дмитро, Митрофан, Паїсій, Роман, Серафім, Стефан (Степан), Тихон.

Православні жіночі: Євгенія, Єфросинія, Міліца, Макріна.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на початку серпня: температура опуститься до +18..+20 градусів, але потім погода вирівняється і буде в межах +22..+26 градусів. Синоптик зазначила, що спеки не буде, буде комфортне тепле літо.

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