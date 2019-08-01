1 серпня: прикмети і головні події цього дня

Сьогодні, 1 серпня, почав відлік останній місяць літа. Українські Новини розкажуть про прикмети і головні події цього дня.

1 серпня відзначається день пам'яті преподобної Мокрини.



Мокрина вказує на осінь. Якщо на Мокрину мокро - вся осінь мокра. У народі помітили, якщо на Мокрину сухо, не буде дощів на шість тижнів, мокро - дощ на такий же строк. На мінливу погоду осені вказував сильний вітер і мінлива хмарність у цей день. У цей час розпочинається ранній листопад, замовкають птахи, зникають ґедзі.



Головні події



30 століття до н. е. —Юлій Цезар входить в Александрію, Єгипет, підпорядковуючи його Римській республіці.



1498 — Христофор Колумб першим з європейців відвідав Венесуелу.



1774 — англійським вченим Джозефом Прістлі відкритий хімічний елемент кисень.



1900 — засновано футбольний клуб "Боруссія" Менхенгладбах — п'ятиразовий чемпіон Німеччини, володар Кубка УЄФА 1975 і 1979 рр.



1914 — Німеччина оголосила війну Росії.



1944 — Анна Франк зробила останній запис в щоденнику.



1946 — введено угорську грошову одиницю форинт.



1957 — введено ізраїльський фунт.



1965 — перше виконання пісні Пола Маккартні "Yesterday".



1981 — дебют музичного телеканалу "MTV". Рівно через шість років він почав працювати і в Європі.



2010 — виявлена підводна річка в Чорному морі.



Іменини



Католицькі: Альфонс, Марія, Петро, Юстина.

Православні чоловічі: Варлам , Григорій, Дий, Дмитро, Митрофан, Паїсій, Роман, Серафім, Стефан (Степан), Тихон.

Православні жіночі: Євгенія, Єфросинія, Міліца, Макріна.



Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на початку серпня: температура опуститься до +18..+20 градусів, але потім погода вирівняється і буде в межах +22..+26 градусів. Синоптик зазначила, що спеки не буде, буде комфортне тепле літо.