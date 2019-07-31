підписатися на розсилку
24.9 25.25
27.55 28.2
˟
31 липня 2019, середа, 13:05 18
Силові структури 2019-07-31T15:15:04+03:00
Українські Новини
Поліція майже добу не може відкрити справу за фактом нападу на Укрінформ

Поліція майже добу не може відкрити справу за фактом нападу на Укрінформ

Самовисуванця Андрія Аксьонова молодики в футболках з написом
Самовисуванця Андрія Аксьонова молодики в футболках з написом "Традиція і порядок" облили водою й закидали яйцями. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Столична поліція досі не відкрила кримінальне провадження за фактом нападу чоловіків у футболках "Традиція і порядок" на приміщення Укрінформу, що стався у вівторок.

Про це в коментарі агенству "Укрінформ" повідомив слідчий Шевченківського управління поліції міста Києва Василь Зарубенко.

"На осіб, які були затримані, склали адмінпротокол за дрібне хуліганство. Матеріали (щодо інциденту - ред.) зараз у начальника райуправління розпису", - сказав він, пояснивши, що передбачено 24 години на відкриття кримінального провадження.

У вівторок в одному з залів прес-центру агенства під час прес-конфернції, на якій кандидати в депутати за округом №50 зібралися розповісти про ймовірну фальсифікацію на виборах, молоді люди у футболках з написом "Традиція і порядок" облили водою й закидали яйцями самовисуванця Андрія Аксьонова.

Чоловіки під час прес-конференції увірвалися в приміщення, вибили двері і пошкодили технічне обладнання прес-центру.

Відзначається, що пресзала не буде працювати до відновлення пошкодженого устаткування і проведення ремонту.

Також постраждали троє співробітників Укрінформу, яких нападники побили. Один з постраждалих - учасник бойових дій в Донбасі.

На місце події викликали поліцію. Двох активістів-учасників події поліція забрала до Шевченківського райуправління міліції Києва для встановлення особи.

Як повідомляли Українські Новини, 30 липня на будівлю Укрінформу напали невідомі, постраждали три журналіста.

Більше новин про: Укрінформ Напад на Укрінформ

Архів
Новини
Захід України заллє дощами, а в центрі знову похолодає: прогноз погоди на 1 серпня 14:50
У Молдові з'явилася перша політична партія колективної дії "Громадянський конгрес" 14:43
В гуртожитку Ірпінського економічного коледжу сталася пожежа 14:36
Коси замість поручнів в метро Санкт-Петербурга. Фото: ottomaks/Instagram
Жіночі коси замість поручнів розвісив художник-акціоніст у метро Санкт-Петербурга 14:24
Зниження тарифу "Укренерго" дозволить зменшити вартість електроенергії для всіх споживачів, - Сергій Чех 14:21
більше новин
Активіста, який стрибнув на капот авто Порошенка, викликали на допит 16:30
Макс Поляков та посол США в Україні обговорили можливості співпраці в оборонній промисловості 18:17
"Зелені" та ДП "Гарантований покупець" закликають суд розблокувати виплати ВДЕ 19:10
Це як?! Може, Конституцією передбачено? – у журналістів викликала подив ініціатива Богдана за відставку Кличка 17:30
Кандидат на посаду голови Одеської ОДА Болдін заявив про "чорну" PR-кампанію, розгорнуту проти нього невідомими 18:37
більше новин
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження 16:58
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений, - Богдан 13:36
"Нафтогаз" надав суду в Гаазі оцінку збитків від захоплення Росією $5,2 млрд активів в Криму 11:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok