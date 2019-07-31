Поліція майже добу не може відкрити справу за фактом нападу на Укрінформ

Столична поліція досі не відкрила кримінальне провадження за фактом нападу чоловіків у футболках "Традиція і порядок" на приміщення Укрінформу, що стався у вівторок.

Про це в коментарі агенству "Укрінформ" повідомив слідчий Шевченківського управління поліції міста Києва Василь Зарубенко.

"На осіб, які були затримані, склали адмінпротокол за дрібне хуліганство. Матеріали (щодо інциденту - ред.) зараз у начальника райуправління розпису", - сказав він, пояснивши, що передбачено 24 години на відкриття кримінального провадження.



У вівторок в одному з залів прес-центру агенства під час прес-конфернції, на якій кандидати в депутати за округом №50 зібралися розповісти про ймовірну фальсифікацію на виборах, молоді люди у футболках з написом "Традиція і порядок" облили водою й закидали яйцями самовисуванця Андрія Аксьонова.



Чоловіки під час прес-конференції увірвалися в приміщення, вибили двері і пошкодили технічне обладнання прес-центру.



Відзначається, що пресзала не буде працювати до відновлення пошкодженого устаткування і проведення ремонту.

Також постраждали троє співробітників Укрінформу, яких нападники побили. Один з постраждалих - учасник бойових дій в Донбасі.

На місце події викликали поліцію. Двох активістів-учасників події поліція забрала до Шевченківського райуправління міліції Києва для встановлення особи.



Як повідомляли Українські Новини, 30 липня на будівлю Укрінформу напали невідомі, постраждали три журналіста.