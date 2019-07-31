підписатися на розсилку
24.9 25.25
27.55 28.2
˟
31 липня 2019, середа, 11:37 13
Силові структури 2019-07-31T13:00:02+03:00
Українські Новини
Пошуки сепаратизму: Суд призначив експертизу показаного в "Борисполі" відео з картою України без Криму

Пошуки сепаратизму: Суд призначив експертизу показаного в "Борисполі" відео з картою України без Криму

Відео з картою України без Криму. Фото: прес-служби поліції
Відео з картою України без Криму. Фото: прес-служби поліції

Суд на вимогу Служби безпеки України призначив експертизу створеногої Міністерством інформаційної політики відеоролика, на якому демонструється карта України без анексованого Росією Криму.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Не дивлячись на те, що кримінальне провадження розслідується з 29 квітня, клопотання про призначення лінгвістичної експертизи було подано слідчим СБУ лише на початку липня.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що 29 квітня в ході моніторингу мережі Інтернет було виявлено на сторінці Facebook пост заступника голови Волинської обласної державної адміністрації з приводу того, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область) невстановлені особи транслюють ролик із зображенням карти України без Криму.

30 квітня правоохоронцями проведено огляд сайту за посиланням «https://files.mip.gov.ua/files/2019/tourism/», на якому виявлено відео з назвою «Turizm_60 sec UA».

При відкритті даного відеоролика встановлено, що його тривалість становить 1 хвилина, а його розмір становить 217 МВ.

"В ході перегляду відеоролика встановлено, що в ньому пропонується під час перебування за кордоном брати участь в популяризації України в світі, поширювати бренд країни «UKRAINE NOW» та інші. Дана розповідь супроводжується відповідним зображенням", - зазначено в матеріалах суду.

На 48-й секунді відеоролика під час слів «Запам'ятайте, право чути рідну мову не зникає, коли ви перетинаєте кордон» з'являється графічне зображення країн світу з їх кордонами.

На карті зображена територія України з прапором України, однак територія України на даному зображенні зображена без території Криму.

На вимогу СБУ суд призначив судову лінгвістичну експертизу для визначення, чи містяться в даному відеролику публічні заклики до вчинення зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство інформаційної політики пояснює трансляцію в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область) ролика із зображенням України без Криму технічним збоєм.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку компанії "Новини 24 години" (логотип NewsOne) через зображення карти України без Криму.

Більше новин про: Сепаратизм анексія Криму аеропорт "Бориспіль"

Архів
Новини
Труба узурпує владу, - Попович 13:20
Поліція майже добу не може відкрити справу за фактом нападу на Укрінформ 13:05
В опозиції виступили проти "планів бездумної приватизації" системоутворюючих державних підприємств і банків 13:00
Черга біля метро
Вранці біля метро "Вокзальна" в черговий раз утворилася величезна черга за жетонами 12:52
Вимога ЗЗФ, НЗФ і "Дніпроазот" про тарифи на електроенергію абсолютно необгрунтована, член комітету ВР з ПЕК 12:32
більше новин
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
Глуховерю звільнили: в. о. начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області призначили Васицкого 14:09
Активіста, який стрибнув на капот авто Порошенка, викликали на допит 16:30
Макс Поляков та посол США в Україні обговорили можливості співпраці в оборонній промисловості 18:17
"Зелені" та ДП "Гарантований покупець" закликають суд розблокувати виплати ВДЕ 19:10
більше новин
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження 16:58
Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений, - Богдан 13:36
Борги із зарплати зростають третій місяць поспіль 22:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok