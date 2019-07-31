Суд на вимогу Служби безпеки України призначив експертизу створеногої Міністерством інформаційної політики відеоролика, на якому демонструється карта України без анексованого Росією Криму.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nНе дивлячись на те, що кримінальне провадження розслідується з 29 квітня, клопотання про призначення лінгвістичної експертизи було подано слідчим СБУ лише на початку липня.\r\nЗ наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що 29 квітня в ході моніторингу мережі Інтернет було виявлено на сторінці Facebook пост заступника голови Волинської обласної державної адміністрації з приводу того, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область) невстановлені особи транслюють ролик із зображенням карти України без Криму.\r\n30 квітня правоохоронцями проведено огляд сайту за посиланням «https:\/\/files.mip.gov.ua\/files\/2019\/tourism\/», на якому виявлено відео з назвою «Turizm_60 sec UA».\r\nПри відкритті даного відеоролика встановлено, що його тривалість становить 1 хвилина, а його розмір становить 217 МВ.\r\n"В ході перегляду відеоролика встановлено, що в ньому пропонується під час перебування за кордоном брати участь в популяризації України в світі, поширювати бренд країни «UKRAINE NOW» та інші. Дана розповідь супроводжується відповідним зображенням", - зазначено в матеріалах суду.\r\nНа 48-й секунді відеоролика під час слів «Запам'ятайте, право чути рідну мову не зникає, коли ви перетинаєте кордон» з'являється графічне зображення країн світу з їх кордонами.\r\nНа карті зображена територія України з прапором України, однак територія України на даному зображенні зображена без території Криму.\r\nНа вимогу СБУ суд призначив судову лінгвістичну експертизу для визначення, чи містяться в даному відеролику публічні заклики до вчинення зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Міністерство інформаційної політики пояснює трансляцію в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область) ролика із зображенням України без Криму технічним збоєм.\r\nНаціональна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку компанії "Новини 24 години" (логотип NewsOne) через зображення карти України без Криму.