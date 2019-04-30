Ролик с Украиной без Крыма показали в "Борисполе" из-за технического сбоя, - Мининформполитики

Министерство информационной политики объясняет трансляцию в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) ролика с изображением Украины без Крыма техническим сбоем.

Об этом говорится в заявлении на сайте министерства, передают Українськi Новини.

"По поводу некорректного изображения карты Европы в проморолике, который демонстрировался в аэропорту "Борисполь", Министерство информационной политики Украины сообщает, что из-за технического сбоя в конечном варианте ролика осталась карта, взятая с фотостоков, в которой отсутствуют некоторые направления - Турция, страны Балтии, Дания и Крым", - сообщается в нем.

Также министерство уточняет, что ролик был показан всего несколько раз и сразу снят с ротации, корректная версия видео уже передана для трансляции.

Мининформполитики также начало служебное расследование о причинах сбоя и готово способствовать полиции в расследовании инцидента.

Как сообщали Українські Новини, полиция расследует трансляцию в аэропорту "Борисполь" ролика с изображением Украины без Крыма.

Также Книга рекордов Гиннеса назвала аннексированный Севастополь российским.