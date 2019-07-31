Омелян в червні заробив майже на 30 тис. гривень менше держсекретаря Мінінфраструктури

Заробітна плата міністра інфраструктури Володимира Омеляна за червень становила 45,4 тис. гривень, його заступників - від 27,9 тис. до 42,9 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 72,5 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства інфраструктури на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Омеляну в червні, становила 45 398 гривень.

Зарплата заступників міністра інфраструктури Юрія Лавренюка становила 42,9 тис. гривень, Віктора Довганя - 27,9 тис. гривень, держсекретаря Андрія Галущака - 72,5 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, в березні Омелян заробив на третину менше свого держсекретаря.

Раніше САП попросила суд закрити справу про незаконне збагачення Омеляна.

Також дружина Омеляна заробила в 4 рази більше нього за рік.