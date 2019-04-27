В марте Омелян заработал на треть меньше своего госсекретаря

Заработная плата министра инфраструктуры Владимира Омеляна за март составила 50 тыс. гривен, его заместителей - от26,2 тыс. до 42,7 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 74,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Омеляну в марте, составила 40 998 гривен, из них должностной оклад - 5 600 гривен, надбавка за выслугу лет - 2 800 гривен, надбавка за работу государственным экспертом по вопросам тайн - 1 120 гривен, денежная компенсация за работу в условиях режимных ограничений - 1 120 гривен, командировочные - 21 216 гривен, надбавка за интенсивность труда - 5 600 гривен, премия - 3 016 гривен, пересчет зарплаты за февраль - 274 гривны, индексация - 252 гривны.

Зарплата заместителей министра инфраструктуры Юрия Лавренюка составила 42,7 тыс. гривен, Виктора Довганя - 26,2 тыс. гривен, госсекретаря Андрея Галущака - 74,3 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, САП попросила суд закрыть дело о незаконном обогащении Омеляна

Тем временем привлечение к уголовной ответствености за незаконное обогащение признано неконституционным.

22 февраля САП передала в суд обвинение Омеляна. Он обвиняется по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.