Серед виборців "Слуги народу" майже 60% віком до 30 років, а 50% - не отримали вищу освіту

58,8% респондентів у віковій групі до 29 років і 52,9% з незакінченою вищою освітою проголосували за партію "Слуга народу" за результатами "Національного exit-poll-2019" на позачергових виборах у Верховну Раду, які пройшли 21 липня.

Відповідні результати представлені на прес-конференції у вівторок, передають Українські Новини.

При цьому віковий показник виборців був розбитий на 5 вікових груп, і на 5 груп був поділений показник за рівнем освіти виборців.

Так, "Слуга народу" є лідером у всіх вікових групах і серед всіх груп населення за рівнем освіти.

Крім цього, партія "Опозиційна платформа - "За життя" має найвищий показник у групі виборців від 60 років і старше - 20,1%, а серед груп населення за рівнем освіти партія отримала найвищий показник у 13,8% голосів виборців з середньою спеціальною освітою.

Партія "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" найвищий показник має у віковій групі респондентів від 60 років і старше - 11,6% і в групі респондентів з повною середньою освітою - 9,7%, "Європейська солідарність" - у віковій групі від 40 до 49 років - 11,2% і в групі респондентів з вищою освітою - 12,8%, "Голос" - у віковій групі від 30 до 39 років - 9,5% і в групі респондентів з вищою освітою - 8,8%.

Також, згідно з рейтингом партій на парламентських виборах серед опитаних чоловіків і жінок за "Слугу народу" проголосували 41,7% чоловіків і 46% жінок, за "Опозиційну платформу - За життя" - 11,2% чоловіків і 11,6% жінок, за "Батьківщину" - 7,3% чоловіків та 7,5% жінок, за "Європейську солідарність" - 9,6% чоловіків і 8,3% жінок, за "Голос" - 6,7% чоловіків і 6,4% жінок.

Серед опитаних виборців по регіонах, на заході України 39,4% респондентів проголосували за "Слугу народу", 14,1% - за "Голос", 12,7% - за "Європейську солідарність", 9,9% - "Батьківщину", 2% - за "Опозиційну платформу"; в центрі - 45,5% - за "Слугу народу", 10,1% - за "Європейську солідарність", 9,6% - "Батьківщину", 6,8% - за "Опозиційну платформу", 5,4% - за "Голос"; на півдні - 50,2% за "Слугу народу", 16,7% - за "Опозиційну платформу", 5,9% - за "Європейську солідарність", 4,6% - "Батьківщину", 3,3% - за "Голос"; на сході - 37,6% - за "Слугу народу", 30,3% - за "Опозиційну платформу", 4,4% - за "Європейську солідарність", 3,1% - за "Батьківщину", 2% - за "Голос".

В день виборів 21 липня було опитано 11 618 респондентів на 300 виборчих дільницях на всій підконтрольній території України (крім спеціальних дільниць) методом "таємного голосування".

Як повідомляли Українські Новини, 29 липня ЦВК визнала обраними депутатами Верховної Ради 35 кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.

Тим часом явка на вибори Ради становила менше 50%.