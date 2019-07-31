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31 липня 2019, середа, 08:00 13 Документ
Кабмін 2019-07-31T08:45:02+03:00
Українські Новини
Аваков потроїв оклад завдяки "інтенсивній праці" та відрядним у червні

Аваков потроїв оклад завдяки "інтенсивній праці" та відрядним у червні

Арсен Аваков.
Арсен Аваков.

Зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який звинуватив екс-Президента у брехні, за червень становила 48,2 тис. гривень, його заступників - від 72,9 тис. до 93,4 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 76,1 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит Українських Новин.

Зарплата, нарахована Авакову в червні, становила 48 247 гривень, в тому числі посадовий оклад - 14 222 гривні, надбавка за вислугу років - 4 693 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 14 222 гривні, надбавка за роботу з документами, що становлять державну таємницю, - 2 844 гривні, надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць - 2 844 гривні, індексація - 183 гривні, на відрядження - 9 237 гривень.

Матеріальна допомога міністру за червень не нараховувалася.

Зарплата першого заступника міністра Сергія Ярового становила 93,4 тис. гривень, заступників Тетяни Ковальчук - 89,6 тис. гривень, Вадима Трояна - 72,9 тис. гривень, Сергія Гончарова - 83,4 тис. гривень, держсекретаря Олексія Тахтая - 76,1 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у березні Аваков отримав понад 75 тис. гривень премії за лютий і січень.

Раніше Аваков задекларував права на книгу і 12 млн гривень спільних доходів з дружиною.

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