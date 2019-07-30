Літак у Борисполі сів через птаха, що влетів у лівий двигун

Літак, що виконував рейс "Київ - Бангкок", 29 липня здійснив аварійну посадку в аеропорту "Бориспіль" (Київська область) через потрапляння птаха у двигун.\r\nПро це повідомив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Вчора ввечері рейс МАУ PS271 Boeing 767-300 UR-GEC "Київ - Бангкок" здійснив аварійну посадку в аеропорту "Бориспіль", - написав Соколюк.\r\nЗа попередніми висновками, в лівий двигун літака потрапив птах.\r\nНа борту було 242 пасажири.\r\nЛітак був в аеропорту "Бориспіль" близько 6 годин, пасажири були відправлені запасним літаком Boeing 767-300 UR-GEA.\r\nНа даний момент літак ще летить над бенгальською затокою і не прибув у пункт призначення.\r\n\r\nФото: Максим Соколюк\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, літак, що виконував рейс "Бориспіль (Київська область) - Шарм-ель-Шейх (Єгипет)", 17 травня здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту "Одеса" через анонімне повідомлення про бомбу на борту літака.\r\nРаніше "заборонений" літак Boeing 737 MAX здійснив екстрену посадку в США через проблеми з двигуном.