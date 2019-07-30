Сьогодні Арнольд Шварценеггер відзначає 72-річчя

Сьогодні, 30 липня, відомому акторові, спортсмену, губернатору Каліфорнії Арнольду Шварцнеггеру виповнюється 72 роки. Українські Новини розкажуть про цікаві факти з життя актора.

До 30 років Арнольд Шварценеггер став мільйонером. Він відкрив бізнес з поштових розсилок, заснував будівельну компанію Pumping Bricks і зайнявся нерухомістю. Серцевиною його фінансової імперії є компанія Oak Productions, через яку проходять відрахування від кіностудій, відсотки з продажу коміксів і відеоігор.

В липні 2011 року в рідному будинку Шварценеггера в Австрії відкрився музей. У музеї зібрана колекція скульптурних зображень колишнього культуриста, а також особисті речі молодого Шварценеггера, включаючи його дитяче ліжечко. Потрапив у музей і мотоцикл з відомої сцени у фільмі "Термінатор", де він зіграв головну роль.

У жовтні 2012 року вийшла книги мемуарів Шварценеггера – "Згадати все: моя неймовірно правдива історія життя".

Арнольд Шварценеггер був одружений на племінниці колишнього президента США Джона Кеннеді – Марії Шрайвер. У шлюбі народилося четверо дітей: дві дочки і два сини. Проте 1 липня 2011 року Марія Шрайвер подала до вищого суду Лос-Анджелеса заяву про розлучення, де говорилося про "невиправні розбіжності" з чоловіком. А ще в травні того ж року стало відомо, що Арнольд Шварценеггер визнав, що є батьком дитини домробітниці, яка пропрацювала у сім'ї трохи більше 20 років.



Як повідомляли "Українські Новини", в Африці під час прямого ефіру в Snapchat на Шварценеггера напав невідомий.



Також стало відомо, що актор Кріс Пратт одружується на Кетрін Шварценеггер.