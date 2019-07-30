підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.4
˟
30 липня 2019, вівторок, 10:50 17
Шоу-бізнес 2019-07-30T12:00:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні Арнольд Шварценеггер відзначає 72-річчя

Сьогодні Арнольд Шварценеггер відзначає 72-річчя

Арнольд Шварценеггер. Скріншот: Instagram/schwarzenegger
Арнольд Шварценеггер. Скріншот: Instagram/schwarzenegger

Сьогодні, 30 липня, відомому акторові, спортсмену, губернатору Каліфорнії Арнольду Шварцнеггеру виповнюється 72 роки. Українські Новини розкажуть про цікаві факти з життя актора.

До 30 років Арнольд Шварценеггер став мільйонером. Він відкрив бізнес з поштових розсилок, заснував будівельну компанію Pumping Bricks і зайнявся нерухомістю. Серцевиною його фінансової імперії є компанія Oak Productions, через яку проходять відрахування від кіностудій, відсотки з продажу коміксів і відеоігор.

В липні 2011 року в рідному будинку Шварценеггера в Австрії відкрився музей. У музеї зібрана колекція скульптурних зображень колишнього культуриста, а також особисті речі молодого Шварценеггера, включаючи його дитяче ліжечко. Потрапив у музей і мотоцикл з відомої сцени у фільмі "Термінатор", де він зіграв головну роль.

У жовтні 2012 року вийшла книги мемуарів Шварценеггера – "Згадати все: моя неймовірно правдива історія життя".

Арнольд Шварценеггер був одружений на племінниці колишнього президента США Джона Кеннеді – Марії Шрайвер. У шлюбі народилося четверо дітей: дві дочки і два сини. Проте 1 липня 2011 року Марія Шрайвер подала до вищого суду Лос-Анджелеса заяву про розлучення, де говорилося про "невиправні розбіжності" з чоловіком. А ще в травні того ж року стало відомо, що Арнольд Шварценеггер визнав, що є батьком дитини домробітниці, яка пропрацювала у сім'ї трохи більше 20 років.

Як повідомляли "Українські Новини", в Африці під час прямого ефіру в Snapchat на Шварценеггера напав невідомий.

Також стало відомо, що актор Кріс Пратт одружується на Кетрін Шварценеггер.

Більше новин про: Арнольд Шварценеггер День народження Арнольда Шварценеггера

Архів
Новини
Після обстрілу з гранатомета телеканал "112 Україна" не визнають потерпілою стороною 11:55
ЦВК прийняла оригінали протоколів від всіх 199 окружкомів 11:49
Літак у Борисполі сів через птаха, що влетів у лівий двигун 11:48 Інфографіка
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Зеленський підписав указ про розгляд створення веб-порталу держпослуг 11:02
більше новин
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Глава поліції Дніпропетровської області прокоментував скандальне відео, яке обурило Зеленського 16:07
Глуховерю звільнили: в. о. начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області призначили Васицкого 14:09
більше новин
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
Долар і євро подешевшали ще сильніше з понеділка: курс у київських обмінниках 11:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok