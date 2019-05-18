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18 мая 2019, суббота, 21:30 201
Жизнь 2019-05-18T21:36:40+03:00
Українські Новини
В Африке напали на Шварценеггера

В Африке напали на Шварценеггера

Сегодня, 18 мая, в Южной Африке напали на известного актера Арнольда Шварценеггера. Неизвестный мужчина нанес актеру удар двумя ногами в прыжке. Видео инцидента было опубликовано в Twitter.

На опубликованной видеозаписи можно увидеть, как обидчика Шварценеггера быстро задержали и увели.

Также Шварценеггер прокомментировал инцидент в Twitter, поблагодарив всех за беспокойство.

"Спасибо за беспокойство, но беспокоиться не о чем. Я думал, что меня толкает толпа, что часто случается. Я только понял, что меня ударили, когда я увидел видео, как все вы. Я просто рад, что идиот не прервал мой Snapchat", - написал актер.

Как сообщали Українські Новини, Шварценеггер приходил в больницу к боксеру Ломаченко.

Также появились подробности нападения на Дзидзьо: музыканта били по голове.

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