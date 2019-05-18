В Африке напали на Шварценеггера

Сегодня, 18 мая, в Южной Африке напали на известного актера Арнольда Шварценеггера. Неизвестный мужчина нанес актеру удар двумя ногами в прыжке. Видео инцидента было опубликовано в Twitter.\r\nНа опубликованной видеозаписи можно увидеть, как обидчика Шварценеггера быстро задержали и увели.\r\n\r\nArnold Schwarzenegger gets attacked in South Africa pic.twitter.com\/GaMym08Vda— Nick Monroe (nickmon1112) May 18, 2019\r\n— Not Wierd at all (@notdukwierd) 18 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nТакже Шварценеггер прокомментировал инцидент в Twitter, поблагодарив всех за беспокойство.\r\n"Спасибо за беспокойство, но беспокоиться не о чем. Я думал, что меня толкает толпа, что часто случается. Я только понял, что меня ударили, когда я увидел видео, как все вы. Я просто рад, что идиот не прервал мой Snapchat", - написал актер.\r\nКак сообщали Українські Новини, Шварценеггер приходил в больницу к боксеру Ломаченко.\r\nТакже появились подробности нападения на Дзидзьо: музыканта били по голове.