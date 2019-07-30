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30 липня 2019, вівторок, 09:05 28
Транспорт 2019-07-30T12:00:03+03:00
Українські Новини
В аеропорту "Бориспіль" екстрено сів Boeing з українськими туристами

В аеропорту "Бориспіль" екстрено сів Boeing з українськими туристами

У понеділок, 29 липня, з аеропорту Бориспіль в Таїланд відправився літак Boeing 767 авіакомпанії МАУ. В 20:02 він відірвався від землі, через пару десятків хвилин пішов на розворот і здійснив екстрену посадку в місці вильоту.

Пілоти помітили несправності у роботі одного з двигунів. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу авіакомпанії МАУ, яка підтвердила факт екстреної посадки.

Попередня причина інциденту — в двигун потрапив птах. Після посадки літака було видно дим, але в прес-службі це пояснили високою температурою гальмівних пристроїв. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав. Власники квитків вирушили в Бангкок резервним рейсом після півночі.

Як повідомляли Українські Новини, у Москві Boeing не зміг приземлитися з першого разу і зачепив хвостом злітну смугу.

Також раніше в Росії палаючий літак з пасажирами здійснив екстрену посадку: пожежу загасили.

Крім того, у небі над Німеччиною загорівся літак: пілоти здійснили аварійну посадку.

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