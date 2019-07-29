У Київській області загинули троє працівників комунального підприємства

Сьогодні, 29 липня, в селі Русаки Київської області загинули троє співробітників КП "Іванівське комунальне управління водного господарства" (ІКУВГ) при заміні засувки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що 29 липня в 13:12 на пункт зв'язку 41-Державної пожежнорятувальної частини смт Іванків надійшло повідомлення про те, що в колодязі водонапірної башти КП ІКУВГ знаходяться 3 людини.

По прибуттю на місце рятувальниками було встановлено, що в колодязі знаходяться три працівника КП ІКУВГ без свідомості.

"Рятувальники в апаратах захисту дихання спустилися в колодязь за потерпілими. На момент підняття першого чоловіка прибула карета швидкої допомоги, представник якої констатував смерть чоловіка 1986 року народження", - йдеться в повідомленні.

Ще двоє чоловіків 1975 року були підняті на поверхню з ознаками життя і передані працівникам карети швидкої допомоги.

"Після надання першої медичної допомоги були доставлені в Іванківську центральну районну лікарню. Однак під час транспортування в лікарню постраждалі померли", - йдеться в повідомленні.

Причини події з'ясовуються.

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