підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
29 липня 2019, понеділок, 23:25 7
Події 2019-07-30T01:00:01+03:00
Українські Новини
У Київській області загинули троє працівників комунального підприємства

У Київській області загинули троє працівників комунального підприємства

Сьогодні, 29 липня, в селі Русаки Київської області загинули троє співробітників КП "Іванівське комунальне управління водного господарства" (ІКУВГ) при заміні засувки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що 29 липня в 13:12 на пункт зв'язку 41-Державної пожежнорятувальної частини смт Іванків надійшло повідомлення про те, що в колодязі водонапірної башти КП ІКУВГ знаходяться 3 людини.

По прибуттю на місце рятувальниками було встановлено, що в колодязі знаходяться три працівника КП ІКУВГ без свідомості.

"Рятувальники в апаратах захисту дихання спустилися в колодязь за потерпілими. На момент підняття першого чоловіка прибула карета швидкої допомоги, представник якої констатував смерть чоловіка 1986 року народження", - йдеться в повідомленні.

Ще двоє чоловіків 1975 року були підняті на поверхню з ознаками життя і передані працівникам карети швидкої допомоги.

"Після надання першої медичної допомоги були доставлені в Іванківську центральну районну лікарню. Однак під час транспортування в лікарню постраждалі померли", - йдеться в повідомленні.

Причини події з'ясовуються.

Як повідомляли Українські Новини, на Дніпровському металургійному комбінаті загинув робітник.

Раніше в Дніпропетровській області робітник загинув під завалами.

Більше новин про: Смерть Смерть на виробництві комунальники

Архів
Новини
В Україні оголошено штормове попередження 23:50
У Київській області загинули троє працівників комунального підприємства 23:25
Диск з відеозаписом побиття чеченцями Найєма пошкоджений, - захист 23:00
Борги із зарплати зростають третій місяць поспіль 22:35
Проведення виборів в Україні отримало високу оцінку в Європі і США завдяки роботі МВС, - Бикова 22:35
більше новин
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
Глуховерю звільнили: в. о. начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області призначили Васицкого 14:09
У Лівії знищені два українських літака Іл-76, загинув пілот 11:11
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
більше новин
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
Долар і євро подешевшали ще сильніше з понеділка: курс у київських обмінниках 11:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok