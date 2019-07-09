В Днепропетровской области рабочий погиб под завалами, а под Запорожьем рухнул мост

ЧП на фабрике: рабочего насмерть привалило обломками здания. Об этом сообщает "Днепр Час". По предварительной информации событие произошло 8 июля, в 15:52. При демонтаже неэксплуатируемого 4-этажного здания бывшей сушилки, высотой 34 м, сотрудниками подрядной организации открытого акционерного общества "Дмитротех", произошло частичное разрушение конструкций здания. В результате разрушения пострадал 1 человек, мужчина 1972 года рождения, которого в тяжелом состоянии с диагнозом "политравма, сотрясение головного мозга, перелом таза", госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы № 4 в Павлограде. В 21:30 рабочими открытого акционерного общества "Дмитротех" установлено, что исчез один из сотрудников, который возможно находится под обломками конструкций здания. В 1:48 тело погибшего мужчины, 1973 года рождения, обнаружила собаками кинологической службы. Подразделением Главного управления ГосЧС Украины в области осуществлен мониторинг на месте происшествия.

Обнаружили опасный источник питьевой воды в Ровенской области. Об этом сообщает "Ого". Им оказался источник с. Синив Гощанского района. Кроме синюшности, у детей наблюдались расстройство питания, изменение кислотности желудочного сока, недостаточная активность ферментов, которые восстанавливают гемоглобин.

В Виннице душевнобольной изнасиловал семилетнюю девочку. Об этом сообщает "20 хвилин Вінниця". В Виннице полицейские задержали подозреваемого в совершении изнасилования 7-летней девочки. В одном из микрорайонов Винницы рядом с гаражными помещениями ребенок играл вместе с 9-летней сестренкой. В это время неизвестный напал на девочку, затащил в кусты и совершил распутные действия. Злоумышленник демонстрировал ребенку половые органы и рукой сделал насильственные действия сексуального характера. По их словам, старшая девочка сбежала и рассказала родителям о том, что произошло. Девочку доставили в больницу. Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался местный житель. Он задержан в процессуальном порядке. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении. Следствие будет ходатайствовать в суде о заключении его под стражу. Ребенок доставлен в Центр матери и ребенка. Предварительный диагноз: изнасилование и кровотечение. По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.152 УК Украины (изнасилование малолетней особы). Такое преступление наказывается заключением на срок от 8 до 15 лет. В рамках расследования проведены первоочередные следственные действия, собранные вещественные доказательства, планируется назначение ряда экспертиз, в том числе, психолого-психиатрической экспертизы, которая определит психическое состояние подозреваемого лиц.

На Херсонщине горело поле пшеницы. Об этом сообщает "Гривна". На номер Службы спасения по охране Горностаевского района поступило сообщение, что за пределами села Красное произошло возгорание на поле. На место вызова направлен дежурный расчет подразделения. По прибытию выяснили, что горят питательные остатки площадью 0,9 га, огонь перекинулся на поле, расположенное рядом и уничтожил еще 0,4 га пшеницы. Пожар ликвидирован.

Сброс стоков в Псел обнаружил рыбоохранный патруль. Об этом сообщает "Ваш шанс". Восьмого июля Сумским рыбоохранным патрулем был выявлен факт значительного сброса сточных вод в р. Псел вблизи с. Барвинково Сумского района. Для принятия мер реагирования и проведения лабораторного анализа воды патруль сообщил о происходящем в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области. Результаты проведения анализов будут сообщены дополнительно. С целью недопущения загрязнения окружающей среды и гибели водных биоресурсов работники Управления и в дальнейшем будут следить за состоянием водных ресурсов области.

В Запорожской области выявлена вспышка африканской чумы свиней. Об этом сообщает "Миг" ). На прошлой неделе в Ореховском районе – на свиноферме фермерского хозяйства "Спайдер", в селе Омельник, выявлено заболевание свиней африканской чумой. Как сообщили в главном управлении Госпродпотреблужбы в Запорожской области, на месте сразу же был проведен весь комплекс мероприятий в соответствии с действующим законодательством, а при въезде и выезде с фермы установлен карантинный пост круглосуточного дежурства. На территорию, где зарегистрирована вспышка заболевания, запрещен ввоз, а с нее — вывоз животных всех видов, а также продуктов и сырья животного происхождения, инвентаря, материалов, которые могут содержать факторы передачи АЧС. Перекрыты все выезды и заезды на ферму по полевым дорогам. Выполнены были также чистка, мойка, дезинфекция и дератизация помещений, где содержались свиньи. В зонах защиты и надзора проведен подворный обход домохозяйств населения. Больные и погибшие животные не выявлены. Запрещена торговля на рынках живыми свиньями и продуктами из них, кроме полученных на убойных и перерабатывающих предприятиях, имеющих эксплуатационное разрешение, при наличии сопроводительных ветеринарных документов. Принимаются меры по ликвидации стихийной торговли, в т.ч. живыми животными. Проводится разъяснительная работа с населением.

Трасса на Бердянск перекрыта: произошла настоящая катастрофа. Об этом сообщает "Наше місто". Участок дороги Т-04-01 в Гуляйпольском районе Запорожской области перекрыт из-за серьезной аварии на мосту. В силу возраста, не выдержав нагрузки, конструкция обрушилась. Именно этой дорогой чаще всего пользуются перевозчики, доставляя отдыхающих в Бердянск. В данный момент сотрудники запорожского облавтодора укрепляют конструкцию моста, что бы минимизировать разрушения. По словам специалистов, мост не выдержал нагрузки в силу возраста. О сроках восстановления дорожники не сообщили. В результате аварии, транспорт вынужден объезжать место провала по грунтовой дороге. К слову, местные жители неоднократно обращали внимание на необходимость капремонта трассы, включая злополучный мост.

Жители Запорожской области стали очевидцами опасного явления. Жители Мелитополя по дороге на Запорожский курорт сняли на видео смерч. Об этом сообщает "Наше місто". Отдыхающие стали свидетелями опасного природного явления, проезжая по трассе в сторону Приморска. Смерч двигался параллельно дороге.

В Николаевской области от удара молнии погиб юный пастух. Об этом сообщают "Новости N". В понедельник, 8 июля, за с. Николаевское Витовского района произошел несчастный случай. Об этом сообщается в оперативной сводке ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области. Во время выпаса скота в 18-летнего парня попала молния, от чего он скончался. Тело погибшего отправлено в СМЭ.