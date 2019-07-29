ЦВК залишилося обробити один оригінал протоколу про результати голосування

Центральна виборча комісія (ЦВК) прийняла оригінальні паперові протоколи з мокрими печатками про результати голосування виборців на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня від 198 199 окружних виборчих комісій.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

В понеділок після перерви в засіданні Комісія продовжила прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019.

Для розгляду і подальшої обробки були прийняті відповідні протоколи про підсумки голосування окружної виборчої комісії округу № 198 (Черкаська область).

У той же час Комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування окружної виборчої комісії округу №79 з позначкою "Уточнений" до 31 липня.

У засіданні Комісії оголошено перерву.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК визнала обраними депутатами 35 виграли в округах кандидатів: список.

Раніше ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: у Раду проходять п'ять партій.