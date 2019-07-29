Вчені знайшли спосіб, як зробити котів гіпоалергенними

Додавання в котячий корм невеликих кількостей антитіл до білка Fel d1 знижує прояв алергії у людей, що страждають від неї людей. Про це Елізабет Сатьярадж (Ebenezer Satyaraj) і її колеги з Nestlé Purina Research пишуть у статті, опублікованій в журналі Immunity, Inflammation and Disease, пише Naked Science.

Попереднє невелике дослідження охопило 105 домашніх кішок, які отримували антитіла протягом 10 тижнів. В результаті вміст Fel d1 у виділеннях їх слинних і сальних залоз впало на 47 відсотків, а у 11 добровольців, які страждають від алергії на кішок, прояви хвороби істотно ослабли.

Білок котячих Fel d1, що міститься в їхній сечі, слині і сальних виділеннях, разом з ними в достатку і потрапляючи на шерсть. За оцінками вчених, до 20 відсотків людей страждають від алергії на кішок, в 95 відсотках випадків вона викликається контактом саме з Fel d1. Антитіла, що зв'язують цей білок, давно створені, однак спроби використати їх у складі "таблеток від котячої алергії" марні, оскільки молекули не виживають в шлунково-кишковому тракті людини.

З іншого боку, досліди з самими кішками виглядають багатообіцяючими. Антитіла до Fel d1 у них можуть діяти прямо в ротовій порожнині, потрапляючи в слину і нейтралізуючи білок "на місці". Таким чином, він не потрапляє ні на шерсть, ні на відмерлі частинки шкіри тварин, хоча синтезується абсолютно нормальним чином — наскільки можна судити, на стан кішки антитіла ніяк не впливають. Можливо, вже в найближчому майбутньому на полицях магазинів з'явиться котяча їжа з добавками "від алергії".

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