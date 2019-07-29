підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
29 липня 2019, понеділок, 21:50 5
Наука 2019-07-29T21:54:47+03:00
Українські Новини
Вчені знайшли спосіб, як зробити котів гіпоалергенними

Вчені знайшли спосіб, як зробити котів гіпоалергенними

Кіт.
Кіт.

Додавання в котячий корм невеликих кількостей антитіл до білка Fel d1 знижує прояв алергії у людей, що страждають від неї людей. Про це Елізабет Сатьярадж (Ebenezer Satyaraj) і її колеги з Nestlé Purina Research пишуть у статті, опублікованій в журналі Immunity, Inflammation and Disease, пише Naked Science.

Попереднє невелике дослідження охопило 105 домашніх кішок, які отримували антитіла протягом 10 тижнів. В результаті вміст Fel d1 у виділеннях їх слинних і сальних залоз впало на 47 відсотків, а у 11 добровольців, які страждають від алергії на кішок, прояви хвороби істотно ослабли.

Білок котячих Fel d1, що міститься в їхній сечі, слині і сальних виділеннях, разом з ними в достатку і потрапляючи на шерсть. За оцінками вчених, до 20 відсотків людей страждають від алергії на кішок, в 95 відсотках випадків вона викликається контактом саме з Fel d1. Антитіла, що зв'язують цей білок, давно створені, однак спроби використати їх у складі "таблеток від котячої алергії" марні, оскільки молекули не виживають в шлунково-кишковому тракті людини.

З іншого боку, досліди з самими кішками виглядають багатообіцяючими. Антитіла до Fel d1 у них можуть діяти прямо в ротовій порожнині, потрапляючи в слину і нейтралізуючи білок "на місці". Таким чином, він не потрапляє ні на шерсть, ні на відмерлі частинки шкіри тварин, хоча синтезується абсолютно нормальним чином — наскільки можна судити, на стан кішки антитіла ніяк не впливають. Можливо, вже в найближчому майбутньому на полицях магазинів з'явиться котяча їжа з добавками "від алергії".

Нагадаємо, раніше Супрун зруйнувала популярні міфи про тополиний пух і котів.

Більше новин про: вчені кіт Алергія

Архів
Новини
ЦВК залишилося обробити один оригінал протоколу про результати голосування 22:10
Вчені знайшли спосіб, як зробити котів гіпоалергенними 21:50
ДБР розслідує можливі зловживання працівників ГПУ у справі про стрілянину Пашинського 21:38
Зарплати в Україні зросли: в яких регіонах найбільш високі і низькі заробітки 21:17
Росія повернула Україні собаку з захопленого у Керченській протоці буксира 20:45
більше новин
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
У Лівії знищені два українських літака Іл-76, загинув пілот 11:11
Глуховерю звільнили: в. о. начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області призначили Васицкого 14:09
Глава поліції Дніпропетровської області прокоментував скандальне відео, яке обурило Зеленського 16:07
більше новин
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
Кошенята. Скріншот:
Двоє кошенят зникаючого виду величезних диких котів народилися в Шотландії 23:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok