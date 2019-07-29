Зарплати в Україні зросли: в яких регіонах найбільш високі і низькі заробітки

У червні середня заробітна плата збільшилася порівняно з травнем на 5,3%, або на 544 гривні до 10 783 гривень на місяць.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 15 650 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Кіровоградській області, де середня зарплата становила 8 574 гривень/місяць.

Середня заробітна плата населення України в червні, гривень:

червень червень в % до травня Середня 10 783 105,3 Сільське господарство, полювання, лісове й рибне господарство 8 831 101,7 Промисловість 11 636 101,3 - Добувна промисловість 15 289 99,2 - з неї видобуток кам'яного, бурого вугілля й торфу 11 055 101,4 - Обробна промисловість 9 869 100,3 - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої й тютюнові вироби 7 455 98,7 - текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри й шкіряного взуття 9 220 100,8 - виробництво деревини й виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 16 212 106,0 - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 11 539 101,8 - хімічне виробництво 18 443 97,6 - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 10 161 99,5 - виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів 13 843 102,4 - металургія й обробка металу 11 197 103,1 - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 12 453 94,0 - виробництво електричного й електронного обладнання 9 770 98,3 - виробництво машин і обладнання 10 880 110,6 - виробництво транспортного обладнання 11 687 101,3 - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин та обладнання 10 858 100,4 - Поставки електроенергії, газу, пари й кондиційованого повітря 13 175 102,9 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 8 101 99,5 Будівництво 9 208 99,7 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 10 614 101,3 Транспорт і зв'язок 11 601 100,5 Тимчасове розміщення і організація харчування 6 876 101,5 Інформація та телекомунікації 17 601 102,8 Фінансова діяльність 18 107 95,9 Операції з нерухомістю 8 907 103,7 Професійна, наукова й технічна діяльність 14 085 103,0 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 8 513 100,5 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 15 114 109,1 Освіта 9 740 121,2 Охорона здоров'я й соціальна допомога 7 542 109,1 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 10 543 125,8 Надання інших послуг 8 996 101,6

Як повідомляли Українські Новини, у травні середня заробітна плата зменшилася в порівнянні з квітнем на 0,3%, або на 30 гривень до 10 239 гривень на місяць.

У квітні же середня заробітна плата збільшилася порівняно з березнем на 0,3%, або на 32 гривні, до 10 269 гривень на місяць.

Тим часом, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко прогнозував середню заробітну плату в 10 тис. гривень до жовтня.