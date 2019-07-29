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29 липня 2019, понеділок, 21:17 7
Фінанси 2019-07-29T21:27:06+03:00
Українські Новини
Зарплати в Україні зросли: в яких регіонах найбільш високі і низькі заробітки

Зарплати в Україні зросли: в яких регіонах найбільш високі і низькі заробітки

У червні середня заробітна плата збільшилася порівняно з травнем на 5,3%, або на 544 гривні до 10 783 гривень на місяць.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 15 650 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Кіровоградській області, де середня зарплата становила 8 574 гривень/місяць.

Середня заробітна плата населення України в червні, гривень:

  червень червень в % до травня
Середня 10 783 105,3
Сільське господарство, полювання, лісове й рибне господарство 8 831 101,7
Промисловість 11 636 101,3
- Добувна промисловість 15 289 99,2
- з неї видобуток кам'яного, бурого вугілля й торфу 11 055 101,4
- Обробна промисловість 9 869 100,3
- харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої й тютюнові вироби 7 455 98,7
- текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри й шкіряного взуття 9 220 100,8
- виробництво деревини й виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 16 212 106,0
- виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 11 539 101,8
- хімічне виробництво 18 443 97,6
- виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 10 161 99,5
- виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів 13 843 102,4
- металургія й обробка металу 11 197 103,1
- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 12 453 94,0
- виробництво електричного й електронного обладнання 9 770 98,3
- виробництво машин і обладнання 10 880 110,6
- виробництво транспортного обладнання 11 687 101,3
- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин та обладнання 10 858 100,4
- Поставки електроенергії, газу, пари й кондиційованого повітря 13 175 102,9
- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 8 101 99,5
Будівництво 9 208 99,7
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 10 614 101,3
Транспорт і зв'язок 11 601 100,5
Тимчасове розміщення і організація харчування 6 876 101,5
Інформація та телекомунікації 17 601 102,8
Фінансова діяльність 18 107 95,9
Операції з нерухомістю 8 907 103,7
Професійна, наукова й технічна діяльність 14 085 103,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 8 513 100,5
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 15 114 109,1
Освіта 9 740 121,2
Охорона здоров'я й соціальна допомога 7 542 109,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 10 543 125,8
Надання інших послуг 8 996 101,6

Як повідомляли Українські Новини, у травні середня заробітна плата зменшилася в порівнянні з квітнем на 0,3%, або на 30 гривень до 10 239 гривень на місяць.

У квітні же середня заробітна плата збільшилася порівняно з березнем на 0,3%, або на 32 гривні, до 10 269 гривень на місяць.

Тим часом, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко прогнозував середню заробітну плату в 10 тис. гривень до жовтня.

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