Зарплати в Україні зросли: в яких регіонах найбільш високі і низькі заробітки

У червні середня заробітна плата збільшилася порівняно з травнем на 5,3%, або на 544 гривні до 10 783 гривень на місяць.\r\nПро це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.\r\nНайвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 15 650 гривень\/місяць.\r\nНайнижчий рівень зафіксований у Кіровоградській області, де середня зарплата становила 8 574 гривень\/місяць.\r\nСередня заробітна плата населення України в червні, гривень:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nчервень\r\nчервень в % до травня\r\n\r\n\r\nСередня\r\n10 783\r\n105,3\r\n\r\n\r\nСільське господарство, полювання, лісове й рибне господарство\r\n8 831\r\n101,7\r\n\r\n\r\nПромисловість\r\n11 636\r\n101,3\r\n\r\n\r\n- Добувна промисловість\r\n15 289\r\n99,2\r\n\r\n\r\n- з неї видобуток кам'яного, бурого вугілля й торфу\r\n11 055\r\n101,4\r\n\r\n\r\n- Обробна промисловість\r\n9 869\r\n100,3\r\n\r\n\r\n- харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої й тютюнові вироби\r\n7 455\r\n98,7\r\n\r\n\r\n- текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри й шкіряного взуття\r\n9 220\r\n100,8\r\n\r\n\r\n- виробництво деревини й виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність\r\n16 212\r\n106,0\r\n\r\n\r\n- виробництво коксу, продуктів нафтопереробки\r\n11 539\r\n101,8\r\n\r\n\r\n- хімічне виробництво\r\n18 443\r\n97,6\r\n\r\n\r\n- виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів\r\n10 161\r\n99,5\r\n\r\n\r\n- виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів\r\n13 843\r\n102,4\r\n\r\n\r\n- металургія й обробка металу\r\n11 197\r\n103,1\r\n\r\n\r\n- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції\r\n12 453\r\n94,0\r\n\r\n\r\n- виробництво електричного й електронного обладнання\r\n9 770\r\n98,3\r\n\r\n\r\n- виробництво машин і обладнання\r\n10 880\r\n110,6\r\n\r\n\r\n- виробництво транспортного обладнання\r\n11 687\r\n101,3\r\n\r\n\r\n- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин та обладнання\r\n10 858\r\n100,4\r\n\r\n\r\n- Поставки електроенергії, газу, пари й кондиційованого повітря\r\n13 175\r\n102,9\r\n\r\n\r\n- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами\r\n8 101\r\n99,5\r\n\r\n\r\nБудівництво\r\n9 208\r\n99,7\r\n\r\n\r\nТоргівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку\r\n10 614\r\n101,3\r\n\r\n\r\nТранспорт і зв'язок\r\n11 601\r\n100,5\r\n\r\n\r\nТимчасове розміщення і організація харчування\r\n6 876\r\n101,5\r\n\r\n\r\nІнформація та телекомунікації\r\n17 601\r\n102,8\r\n\r\n\r\nФінансова діяльність\r\n18 107\r\n95,9\r\n\r\n\r\nОперації з нерухомістю\r\n8 907\r\n103,7\r\n\r\n\r\nПрофесійна, наукова й технічна діяльність\r\n14 085\r\n103,0\r\n\r\n\r\nДіяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування\r\n8 513\r\n100,5\r\n\r\n\r\nДержавне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування\r\n15 114\r\n109,1\r\n\r\n\r\nОсвіта\r\n9 740\r\n121,2\r\n\r\n\r\nОхорона здоров'я й соціальна допомога\r\n7 542\r\n109,1\r\n\r\n\r\nМистецтво, спорт, розваги та відпочинок:\r\n10 543\r\n125,8\r\n\r\n\r\nНадання інших послуг\r\n8 996\r\n101,6\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у травні середня заробітна плата зменшилася в порівнянні з квітнем на 0,3%, або на 30 гривень до 10 239 гривень на місяць.\r\nУ квітні же середня заробітна плата збільшилася порівняно з березнем на 0,3%, або на 32 гривні, до 10 269 гривень на місяць.\r\nТим часом, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко прогнозував середню заробітну плату в 10 тис. гривень до жовтня.