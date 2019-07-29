У Києві на станції "Сирець" чоловіка на смерть збив поїзд

Сьогодні, 29 липня, у Києві на залізничній станції "Сирець" поїзд збив чоловіка на смерть. Про це повідомляє Інформатор.\r\nТак, повідомляється, що поїзд проїжджав станцію "Сирець", в цей момент чоловік, особа якого поки не встановлена, вирішив перебігти шляхи. \r\nНаголошується, що потяг не встиг загальмувати і збив пішохода. Машиніст і його помічник вибігли до тіла, намагаючись надати першу допомогу. Але від отриманих травм чоловік помер на місці.\r\nЧоловіка на смерть збив поїзд на станції "Сирець". Фото: Інформатор\r\nТакож через події рух поїздів трохи змістився. Правоохоронці відмовилися коментувати те, що трапилося, оскільки відбувалися слідчі дії. Тіло загиблого вилучили з рейок до паркану. \r\nЗа даними видання, на вигляд чоловікові близько 40 років. Але точних даних немає. Касири станції розповіли, що чули удар, а після цього лише бачили, що потяг зупинився. Прибулим на місце медикам залишалося лише констатувати смерть. На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група та "швидка". Деталі інциденту встановлюються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під Києвом поїзд збив 21-річного хлопця, який йшов у навушниках.\r\nРаніше на Львівщині поїзд збив 17-річну дівчину на смерть.