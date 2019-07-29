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29 липня 2019, понеділок, 20:24 10
Події 2019-07-29T22:15:01+03:00
Українські Новини
У Києві на станції "Сирець" чоловіка на смерть збив поїзд

У Києві на станції "Сирець" чоловіка на смерть збив поїзд

Чоловіка на смерть збив поїзд на станції
Чоловіка на смерть збив поїзд на станції "Сирець". Фото: Інформатор

Сьогодні, 29 липня, у Києві на залізничній станції "Сирець" поїзд збив чоловіка на смерть. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що поїзд проїжджав станцію "Сирець", в цей момент чоловік, особа якого поки не встановлена, вирішив перебігти шляхи.

Наголошується, що потяг не встиг загальмувати і збив пішохода. Машиніст і його помічник вибігли до тіла, намагаючись надати першу допомогу. Але від отриманих травм чоловік помер на місці.

Чоловіка на смерть збив поїзд на станціїЧоловіка на смерть збив поїзд на станції "Сирець". Фото: Інформатор

Також через події рух поїздів трохи змістився. Правоохоронці відмовилися коментувати те, що трапилося, оскільки відбувалися слідчі дії. Тіло загиблого вилучили з рейок до паркану.

За даними видання, на вигляд чоловікові близько 40 років. Але точних даних немає. Касири станції розповіли, що чули удар, а після цього лише бачили, що потяг зупинився. Прибулим на місце медикам залишалося лише констатувати смерть. На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група та "швидка". Деталі інциденту встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом поїзд збив 21-річного хлопця, який йшов у навушниках.

Раніше на Львівщині поїзд збив 17-річну дівчину на смерть.

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