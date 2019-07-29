Відео дня: Потужна злива в Києві затопила метро, по місту плавали на надувному єдинорозі

У понеділок, 29 липня, у Києві пройшла потужна злива, місцями з грозою і градом. Деякі станції метро виявилися підтопленими. А для пересування по затоплених вулицях кияни використовували надувний човен з головою єдинорога.

Так, прес-служба Київської міської держадміністрації повідомила про підтоплення станції метро Дорогожичі.

"Аварійно-рятувальні служби приступили до ліквідації наслідків грози у Києві. Рятувальники зараз працюють на території станції метро Дорогожичі, де сталося підтоплення через масштабні опадів", - йдеться в повідомленні.

Також користувачі соцмереж повідомляють, що сталося підтоплення та біля станції метро Сирець.

Інші жителі столиці в соцмережах діляться фотографіями і відео, на яких видно, що у багатьох районах міста відбулися підтоплення доріг.

У КМДА повідомили, що рятувальники отримують повідомлення про повалені стихією дерева і оперативно виїжджають на місця.

зокрема, кммунальная корпорація "Київавтодор" задіяла більше 70 одиниць спецтехніки і 42 бригади по ручному прибиранню для ліквідації наслідків негоди у Києві в понеділок.

Як зазначають у комунальній корпорації, у зв'язку із залповими зливами і різким переповнення вивідних зливостічних магістралей і підземних русел річок, в першу чергу річки Либідь, мали місце підтоплення проїжджої частини на вул. Богдана Гаврилишина (поблизу пр. Перемоги), вул. Олени Теліги, вул. Кирилівській (біля стадіону "Спартак") та ін

Наголошується, що, враховуючи попередження синоптиків, до початку опадів дорожники зі спецтехнікою виїхали на проблемні ділянки міста.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Гідрометцентру, у понеділок дощі і грози очікувалися тільки на Закарпатті.