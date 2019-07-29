Вручення підозр дасть можливість суддям ОАКС себе захищати - адвокат Солодко

Захист Окружного адміністративного суду Києва заявляє, що вручення підозр суддям дозволить їм повноцінно захищати себе і однозначно довести свою правоту.

Про це заявив адвокат Окружного адміністративного суду Києва Євген Солодко на прес-конференції у понеділок, 29 липня.

Адвокат підкреслив, що судді готові відповідати на питання щодо опублікованих записів.

"Захист зацікавлений в тому, щоб судді, згадані у зв'язку з записами, отримали підозри. Оскільки з моменту отримання підозри особа стає повноцінним учасником кримінального процесу, набуває певні права та обов'язки і може ефективно захищати себе", - сказав адвокат.

Він також додав, що справа проти суддів ОАКС є безперспективною.

Як повідомляли Українські Новини, захист суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) звернувся в ДБР через втручання в роботу судових органів.