В Одесі нацгвардієць вистрілив собі в голову в суді, - ЗМІ

Вранці в Київському районному суді Одеси сталася надзвичайна пригода. Про це повідомляє місцеве Думська у понеділок, 29 липня.\r\n"Там отримав важке вогнепальне поранення військовослужбовець 34 окремого конвойного батальйону Нацгвардії України, уродженець Тернополя. Його госпіталізували в одну з клінік Малиновського району Одеси", – йдеться в повідомленні.\r\nУ поліції стверджують, що солдат поранив сам себе. Попередня версія події — необережне поводження зі зброєю.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві біля метро "Либідська" сталася стрілянина, поранений у важкому стані.\r\nРаніше в Київі на Русанівці сталася стрілянина.