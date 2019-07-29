В Одесі нацгвардієць вистрілив собі в голову в суді, - ЗМІ

Вранці в Київському районному суді Одеси сталася надзвичайна пригода. Про це повідомляє місцеве Думська у понеділок, 29 липня.

"Там отримав важке вогнепальне поранення військовослужбовець 34 окремого конвойного батальйону Нацгвардії України, уродженець Тернополя. Його госпіталізували в одну з клінік Малиновського району Одеси", – йдеться в повідомленні.

У поліції стверджують, що солдат поранив сам себе. Попередня версія події — необережне поводження зі зброєю.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві біля метро "Либідська" сталася стрілянина, поранений у важкому стані.

Раніше в Київі на Русанівці сталася стрілянина.