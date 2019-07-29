Колишній глава Служби Держохорони Гелетей після відставки купив Gelandewagen за 3,7 млн грн

Колишній начальник служби Держохорони Валерій Гелетей після своєї відставки купив новий Mercedes-Benz G63 AMG за 3,7 млн грн. Про це свідчать дані його оновленої декларації від 12 липня 2019 року, передає "Країна".

права власності Гелетей вступив 10 липня. Автомобіль був випущений в 2019 році. А купив його Гелетей не в автосалоні, а у приватної особи. Продавцем вказана Семергей Людмила Вікторівна.

При цьому Гелетею вдалося купити Gelandewagen "з рук" за майже наполовину меншу вартість, ніж просять за таку модель на авторинку. Новий Mercedes-Benz G63 AMG коштує не менше 6 млн грн.

Фото: Mercedes-Benz G63 AMG

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Управління державної охорони Олексія Оцерклевича замість Валерія Гелетея, який написав рапорт про своє звільнення.

Раніше повідомлялося, що Гелетей використовує свого підлеглого як приватного водія для сім'ї.