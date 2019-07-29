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Шоу-бізнес 2019-07-29T12:45:02+03:00
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Меган Маркл вибрала на обкладинку британського Vogue жінок, які змінили світ

Меган Маркл вибрала на обкладинку британського Vogue жінок, які змінили світ

Меган Маркл. Фото: Твіттер/kensingtonroyаl
Меган Маркл. Фото: Твіттер/kensingtonroyаl

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка стала першим запрошеним редактором британського Vogue, вибрала 15 жінок для обкладинки вересневого номера. Про це повідомляє офіційний Instagram акаунт герцога і герцогині Сассексських.

Протягом минулих семи місяців Герцогиня займалася наповненням номеру з головним редактором British Vogue Едвардом Енніфулом.

Меган Маркл сказала, що прагнула зосередити увагу на "цінностях і людях, що впливають на сучасний світ".

Герцогиня сама вибирала різноманітних жінок з усіх прошарків суспільства, кожна з яких вплинула і підняла планку рівності, доброти, справедливості та неупередженості. Шістнадцяте місце на обкладинці, дзеркало, було включено, щоб кожна читачка побачила себе частиною цього колективу.

На обкладинці журналу, який вийде 2 серпня, можна буде побачити учасницю кампанії по боротьбі зі зміною клімату серед підлітків Грету Тунберг, прем'єр-міністра Нової Зеландії Джасінду Ардерн, боксерку Рамлу Алі, актрису і захисницю прав жінок Сальму Хайєк Піно, авторку Чимаманду Нгозі Адічі, солістку Королівського балету Франческу Хейворд, модель і колишню біженку Адут Акеч. Також включені в список учасниці кампанії по захисту психічного здоров'я.

Обкладинка нового номера Vogue. Скріншот:Instagram/sussexroyal Обкладинка нового номера Vogue. Скріншот:Instagram/sussexroyal

Нагадаємо, раніше Маган Маркл і принц Гаррі відвідали прем'єру "Короля Лева" в Лондоні.

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