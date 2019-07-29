Меган Маркл вибрала на обкладинку британського Vogue жінок, які змінили світ

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка стала першим запрошеним редактором британського Vogue, вибрала 15 жінок для обкладинки вересневого номера. Про це повідомляє офіційний Instagram акаунт герцога і герцогині Сассексських.

Протягом минулих семи місяців Герцогиня займалася наповненням номеру з головним редактором British Vogue Едвардом Енніфулом.



Меган Маркл сказала, що прагнула зосередити увагу на "цінностях і людях, що впливають на сучасний світ".



Герцогиня сама вибирала різноманітних жінок з усіх прошарків суспільства, кожна з яких вплинула і підняла планку рівності, доброти, справедливості та неупередженості. Шістнадцяте місце на обкладинці, дзеркало, було включено, щоб кожна читачка побачила себе частиною цього колективу.



На обкладинці журналу, який вийде 2 серпня, можна буде побачити учасницю кампанії по боротьбі зі зміною клімату серед підлітків Грету Тунберг, прем'єр-міністра Нової Зеландії Джасінду Ардерн, боксерку Рамлу Алі, актрису і захисницю прав жінок Сальму Хайєк Піно, авторку Чимаманду Нгозі Адічі, солістку Королівського балету Франческу Хейворд, модель і колишню біженку Адут Акеч. Також включені в список учасниці кампанії по захисту психічного здоров'я.

Обкладинка нового номера Vogue. Скріншот:Instagram/sussexroyal

Нагадаємо, раніше Маган Маркл і принц Гаррі відвідали прем'єру "Короля Лева" в Лондоні.