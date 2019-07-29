Депутат Зеленського обіцяє викрити корупцію В'ятровича і його дружини в Інституті національної пам'яті

Блогер Максим Бужанський, який пройшов у Верховну Раду від партії "Слуга народу", хоче обіцяє викрити корупцію В'ятровича і його дружини в Інституті національної пам'яті. Про це Бужанський повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню "Страна", передають Українські Новини.

На питання журналіста про те, що останні роки Бужанський був одним з яскравих опонентів Володимира В'ятровича, директора Українського інституту національної пам'яті і про те, чи продовжить він цю боротьбу в стінах Ради, він відповів, що так, викриття злочинних схем В'ятровича входить в його плани.

"Я наведу приклад, щоб було зрозуміло, до якого маразму вони дійшли. Цього року ми відзначаємо 75-ть років визволення України. У минулому році Порошенко підписав указ про відзначення Дня визволення від Радянського Союзу. Виходить, що з одного боку святкуємо визволення Радянським Союзом від німецько-фашистських загарбників, а з іншого боку Радянський Союз - окупант. Вони це не обґрунтували. Вони просто виховали частина аудиторії в дусі, що все радянське потрібно замінити всім антирадянським. При цьому не маючи можливості дати нормальну економіку, освіту, медицину. Історія вже написана, і всі прекрасно знають, хто завів людей в газові камери, а хто вивів їх звідти. Єдиний результат Майдану - легалізація нацизму. Там немає ніякої ідеології. Він краде гроші в парі зі своєю дружиною та іншими співробітниками - близькими родичами. Український інститут нацпам'яті - це одна з найбільш корумпованих структур. Буду ним займатися.

Проте, на питання, чи погодився б він очолити Інститут національної пам'яті замість В'ятровича, Бужанський відповів негативно.

"Ні в якому разі. У мене є один знайомий. Дуже гідний претендент на цю посаду. Ім'я не назву", - заявив блогер.

"Також депутат "Слуги народу" хоче скасувати мовні квоти в ЗМІ.