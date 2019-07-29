У понеділок вранці по всьому Києву утворилися пробки: стоять 3 мости

Пробки в Києві утворилися на дорозі в понеділок, 29 липня. Про це повідомляє Google Maps.

На правому березі столиці утворилися затори на проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирська, вулиці Набережно-Хрещатицька, проспекті Перемоги. Ускладнено рух транспорту біля станцій метро "Святошин", "Нивки", "Берестейська", "Шулявська". Також затори утворилися на проспекті Леся Курбаса та Голосіївському проспекті, біля станція метро "Голосіївська".

Ускладнено рух транспорту на трьох київських мостах Дарницькому, Північному і Патона. На лівому березі значні затори не спостерігаються.

Раніше в Києві утворилися масштабні затори: "стоїть" Окружна і майже весь правий берег.

Тим часом у Києві скасували обмеження швидкості 50 км/год. Київміськрада дозволив рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 17 вулицях столиці з 1 квітня по 1 листопада. Дані 17 ділянок є пристосованими для більш інтенсивного трафіку