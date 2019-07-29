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29 липня 2019, понеділок, 09:36 15
Суспільство 2019-07-29T11:02:48+03:00
Українські Новини
У понеділок вранці по всьому Києву утворилися пробки: стоять 3 мости

У понеділок вранці по всьому Києву утворилися пробки: стоять 3 мости

Пробки. Скріншот видео videoprobki.ua
Пробки. Скріншот видео videoprobki.ua

Пробки в Києві утворилися на дорозі в понеділок, 29 липня. Про це повідомляє Google Maps.

На правому березі столиці утворилися затори на проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирська, вулиці Набережно-Хрещатицька, проспекті Перемоги. Ускладнено рух транспорту біля станцій метро "Святошин", "Нивки", "Берестейська", "Шулявська". Також затори утворилися на проспекті Леся Курбаса та Голосіївському проспекті, біля станція метро "Голосіївська".

У Києві утворилися численні пробки

Ускладнено рух транспорту на трьох київських мостах Дарницькому, Північному і Патона. На лівому березі значні затори не спостерігаються.

Раніше в Києві утворилися масштабні затори: "стоїть" Окружна і майже весь правий берег.

Тим часом у Києві скасували обмеження швидкості 50 км/год. Київміськрада дозволив рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 17 вулицях столиці з 1 квітня по 1 листопада. Дані 17 ділянок є пристосованими для більш інтенсивного трафіку

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