Колишній засуджений в Донецькій області підірвав двері в квартиру, щоб її відкрити

У Донецькій області колишній засуджений виготовив вибухівку і встановив її на вхідних дверях, бо його замок зламався. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

За даними правоохоронців учора, 27 липня, в одному з житлових будинків стався вибух. Коли приїхали співробітники поліції, то побачили, що вибухнув невідомий пристрій, розміщений у двері однієї з квартир.

Фрагменти вибухівки вилучили та передали на експертизу. Згодом вдалося дізнатися, що ця квартира здавалася в оренду, а жив у ній раніше судимий чоловік 1986 року народження. Чоловік зізнався, що він самостійно виготовив вибухівку і встановив її на двері, бо зламався замок. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Чоловіка затримали і відкрили кримінальне провадження за статтями "Замах на умисне вбивство" і "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Раніше в Києві на Тургенівській стався вибух, зруйновано три гаражі і пошкоджена газова труба.