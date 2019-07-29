Відпустки стане більше, а фрилансерів узаконять: як зміниться Трудовий кодекс

Українцям, які працюють за наймом, Кабмін обіцяє нововведення в їхній праці. Зі слів прем'єра Володимира Гройсмана, будуть внесені зміни в законодавство, за яким, зокрема, працівники зможуть більше відпочивати, а ті, хто займається фрилансом, отримають статус працевлаштованих, пише "Сьогодні".

Найбільше має зрости відпустка для вихователів дитячих садків – з 42 до 56 робочих днів, адже їх прирівняли до вчителів, змінивши внутрішні документи МОЗ. Нововведення набере чинності з 1 січня 2020 року, повідомив прем'єр. Може бути збільшена тривалість щорічної відпустки для всіх з 24 до 28 днів, ця норма вже є в проекті нового Трудового кодексу. Також Мінсоцполітики підготувало зміни до чинного Кодексу законів про працю: пропонується ввести гнучкий графік роботи з обідньою перервою, яка буде "плавати", узаконити право працівника трудитися віддалено (зараз – на розсуд роботодавця) і легалізувати роботу фрилансерів, які нині часто опиняються поза правовим полем.

Фахівці ринку праці підтримують збільшення тривалості відпустки. На їхню думку, працівник, який добре відпочив, працює ефективніше. HR-експерт rabota.ua Тетяна Пашкіна каже, що зараз багато фахівців за фактом працюють не 8 годин на день, а 10. Не тому що не справляються, а тому що у них зарплата залежить від результату. Наприклад, кількості укладених контрактів чи виготовленої продукції.

"Це збільшує заробіток, але також призводить до професійного вигорання. І часто працівник приходить з тижневої відпустки, не відпочивши, і далі працює неефективно. Тому навіть невелика додаткова відпустка потрібна, – каже Пашкіна. – Дослідження показали, що минулого року в ЄС збитки від роботи осіб, які не відпочили, становили 17 млрд євро. Це більше, ніж якщо б вони отримали виплати за лікарняними".

На думку експерта, витрати компаній на кімнати для відпочинку протягом робочого дня – це інвестиції, які обертаються додатковим прибутком.

Те, що проблема профвигорання стає дедалі серйознішою, підтвердила нам і фахівець з кадрів великого холдингу Вікторія Александренко. Але експерт пропонує вирішувати її не завдяки збільшенню відпусток, а скорочуючи робочий тиждень.

"На Заході давно мотивують співробітників працювати інтенсивніше, на кінцевий результат, завдяки чому робочий тиждень у них стає коротшим, – аналізує Александренко. – Все більше використовується віддалена праця, гнучкий графік роботи. Назріла ця проблема і у нас. Можна, звичайно, подовжити відпустки, але роботодавець не зацікавлений в тому, щоб через тривалішу відсутність співробітника на робочому місці знизився випуск продукції, впав прибуток фірми. Тому інші муситимуть довше працювати за себе і за колегу".

Щодо узаконення праці фрилансерів експерти зазначили, що це питання вирішене: фрілансери мають працювати за трудовими договорами, з яких роботодавець сплачує внески до Пенсфонду. Якщо ж фрілансер просто отримує готівку на картку, він може сам зробити такий внесок, якщо хоче до старості мати пенсію. Але на практиці так мало хто робить.

Найдовша оплачувана відпустка в Європі у Фінляндії – мінімум 30 днів. У Великій Британії 28 днів, у Польщі – 26, у більшості інших країн ЄС – 25. А ось в Азії відпочивають набагато менше – загалом 14 днів. В Індії – 12, у Китаї – 10, у Таїланді – 6, на Філіппінах – 5. Трудоголіки японці зазвичай беруть не більше 5-6 днів відпустки, хоча за законом мають право на 18. У США законом не встановлено оплачувану відпустку, але зазвичай працівникам дають відпочити за рахунок фірми 10-14 робочих днів.

Як повідомляли Українськi Новини, Мінсоцполітики ініціює визначення ознак трудових відносин, за наявності яких роботодавець і працівник будуть зобов'язані укладати договір. Так, в документі пропонується визначити 7 ознак трудових відносин, причому наявність 3 з них дає підстави вважати такі відносини трудовими.

Андрій Рева прокоментував скандальну ініціативу Мінсоцполітики про працевлаштування ФОПів.