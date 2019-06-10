Збільшена відпустка і перелік причин для звільнення: 7 головних змін проекту нового трудового кодексу

Нещодавно в Міністерстві соціальної політики України знову заговорили про те, що необхідно приймати новий трудовий кодекс. Його проект був прийнятий в першому читанні Верховною Радою ще у 2015 р, з тих пір в документ внесли безліч правок, але в Раді як і раніше не поспішають виносити його на порядок денний. Сайт "Сьогодні" зібрав головні зміни, які пропонуються в оновленому трудовому кодексі.

Кодекс, який не можуть прийняти

Трудовий кодекс в Україні давним-давно застарів. За весь час його існування в нього вносилося чимало правок, але, тим не менш, масштабного оновлення так і не відбулося. У Міністерстві соціальної політики запевняють, що сучасна система принципів трудового права не повною мірою відповідає потребам часу, цілям і завданням незалежної України, а тому її потрібно переглянути з урахуванням змін у суспільстві, а також з урахуванням економічних реалій.

Проект нового трудового кодексу № 1658 в Раді був зареєстрований ще в кінці 2014 р. Рік потому – у листопаді 2015 року – законопроект прийняли в першому читанні. Після чого для доопрацювання документа створили робочу групу.

"Робочою групою було проведено близько 40 засідань, на яких відпрацьовувалися питання вдосконалення положень законопроекту № 1 658, розглянуті і прийняті рішення щодо більш ніж 1700 пропозицій. У той же час, ці пропозиції спрямовані в першу чергу на підвищення соціального захисту працівника", – пишуть на сайті Мінсоцполітики і додають, що особливу увагу також приділяли зауваженням, які отримали від міжнародної організації праці.

Роботу з законопроектом закінчили ще у травні 2017 року, але відтоді документ так і не винесли на розгляд. Незважаючи на це, в Раді розглядають законопроекти, які спрямовані на точкові зміна в трудовому законодавстві. Наприклад, в кінці травня Рада відхилила законопроект №7113, який передбачав скорочення робочого дня для вагітних.

Зараз в уряді знову поновилися розмови про необхідність прийняття нового трудового кодексу. В оновленому варіанті пропонується чимало змін, адже кодекс складається з 385 статей.

Збільшена відпустка

Одним з найбільш очікуваних нововведень стала збільшена відпустка. Зараз стандартна відпустка в Україні становить 24 дні, більша вона тільки у деяких професій, наприклад, у шахтарів, вчителів, або ж у багатодітних батьків малолітніх дітей. У законопроекті ж пропонують збільшити її до 28 днів. При цьому, розмір допустимої відпустки за свій рахунок залишиться колишнім – 30 днів на рік.

Дистанційна робота

Дистанційна робота, яка вже давно зайняла затребувану нішу на ринку праці, до сих пір ніяк не регламентується вітчизняним законодавством. У новому варіанті кодексу дистанційна робота стає цілком законною і легальною.

"При укладанні трудового договору або пізніше сторони можуть домовитися про виконання працівником роботи вдома (праця вдома), якщо він має для цього необхідні умови, що відповідають вимогам охорони праці, пожежної безпеки і санітарії", - написано в законопроекті.

Нові причини для звільнення

Список причин через які співробітника можуть звільнити значно виріс: наприклад, в новому кодексі є згадка про те, що звільнити можуть за розголошення комерційної таємниці або ж через незадовільний стан здоров'я.

Причини для звільнення тепер оформлені так:

За згодою сторін;

Згідно з закінченням терміну трудового контракту;

Призов на військову службу;

У зв'язку зі скороченням штату;

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника;

Вступ в силу вироку суду, яким працівник засуджений до позбавлення волі;

Виявлення невідповідності працівника займаній посаді;

Систематичне невиконання працівником обов'язків без поважних причин;

Прогул (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

Неявка на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності та пологах;

Поява на роботі в нетверезому стані;

Вчинення розкрадання за місцем роботи.

Захист прав вагітних

Зараз в трудовому законодавстві вже прописано, що вагітних жінок не можуть залучати до понаднормової або нічної роботи. У новій редакції також пропонується на час проведення медичних обстежень звільняти жінок від виконання роботи і зберігати за ними середню зарплату.

"Роботодавець зобов'язаний звільнити вагітну жінку від виконання роботи на період проходження рекомендованих лікарем медичних обстежень, проведених у зв'язку з вагітністю, якщо такі обстеження повинні проводитися в робочий час. На час проведення медичного обстеження за вагітною жінкою зберігається середня заробітна плата", - сказано в трудовому кодексі.

Випробувальний термін

Згідно з новим Трудовим кодексом, випробувальний термін повинен становити не більше трьох місяців, а для робочих спеціальностей всього один місяць. Якщо співробітник все ж не підходить компанії і роботодавець хоче його звільнити, він повинен попередити його як мінімум за три дні.

Щодо випробування при прийнятті на роботу – стаття 39 вказує перелік осіб, для яких не встановлюється випробувальний термін:

неповнолітні;

звільнені з військової або альтернативної (невійськової) служби, які вперше приступають до роботи протягом року після такого звільнення;

обрані на посаду;

переможці конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;

ті, хто пройшов стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи;

ті, хто закінчив професійно-технічні або вищі навчальні заклади і вперше приступають до роботи за отриманою професією (спеціальністю);

вагітні жінки, працівники з сімейними обов'язками, які мають дітей віком до трьох років;

інваліди спрямовані на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи.

ті, з ким укладається трудовий договір на строк до двох місяців.

Репатріація співробітників

У законопроекті також прописали можливість репатріації співробітників – повернення працівників, які перебувають за межами України у відрядженні для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних, будівельних робіт або робіт, виконуваних вахтовим методом, або ж навчання з відривом від роботи.

Репатріація організовується роботодавцем, або ж компетентним органом державної влади, який вибирає Кабінет Міністрів, і який компенсує всі витрати за рахунок роботодавця.

Право на репатріацію є у членів морського екіпажу, річкового, повітряного судна або поїзної бригади, працівників, які зайняті на міжнародних перевезеннях тощо.

Репатріація можлива і потрібна в разі:

закінчення строку трудового договору або трудового договору на конкретний рейс, який закінчився за кордоном;

захворювання, отримання травм або з інших причин, підтверджених медичним висновком, якщо працівник за медичним висновком є ​​транспортабельним;

катастрофи транспортного засобу, на якому працював працівник;

якщо власник транспортного засобу не може виконувати обов'язки роботодавця в результаті банкрутства, продажу транспортного засобу, зміни реєстрації, арешту транспортного засобу або з інших причин;

якщо транспортний засіб без згоди працівника направляється в зону військових дій.

Злиття компаній

У новому документі більш детально прописали механізм правонаступництва трудових відносин у разі зміни власника юридичної особи, передачі цілісних майнових комплексів юридичної особи, його структурних підрозділів в оренду, реорганізації юридичної особи роботодавця (злиття, приєднання, поділ, перетворення).

Якщо все це відбувається, трудові відносини з працівниками продовжуються, а роботодавець зобов'язаний в тижневий термін проінформувати про факт правонаступництва працівників і виборний орган первинної профспілкової організації (профспілкового представника), а в разі її відсутності – вільно обраних представників працівників.

Правонаступник (тобто новий начальник) може звільнити звільнити працівників тільки на підставах, передбачених цим же кодексом.

Таким чином, змін в оновленій версії кодексу представлено чимало, щоправда, документ все ще перебуває в підвішеному стані. Але, в Мінсоцполітики сподіваються, що незабаром Рада все ж розгляне його і зможе остаточно прийняти в другому читанні.

Інфографіка: "Сегодня"

Як повідомляли Українські Новини, Рева прокоментував скандальну ініціативу Мінсоцполітики про працевлаштування ФОПів. Також українських роботодавців з 2018 року зобов'язали наймати людей старше 45 років.

Крім того, в Україні хочуть ввести термін "роботодавець" та визначити критерії для оформлення трудовго договору.