У Києві попрощалися з чемпіоном України Романом Вірастюком

У Києві попрощалися з 17-разовим чемпіоном України зі штовхання ядра Романом Вірастюком. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр молоді і спорту Ігор Жданов.

Прощання відбулося на НСК "Олімпійський". Жданов заявив, що Роман Вірастюк завжди був "світлою і доброю людиною".

"Спортивна сім'я прощається з Романом Вірастюком. Провести нашого колегу, друга, неабиякого спортсмена та спортивного діяча в останню путь прийшли сотні людей. Люди підходять і підходять... Висловив свої глибокі співчуття родині Романа, його дружині Ірині та дітям. Для нас він був і назавжди залишиться рідним, світлим, добрим людиною, який понад усе любив Україну, свою сім'ю, спорт і життя", - написав Ігор Жданов.

Брат спортсмена Василь Вірастюк повідомив, що його поховають в Івано-Франківську на Алеї слави.

Нагадаємо, що після 20-годинної операції на серці помер спортсмен Роман Вірастюк.