Лоукостер Ryanair підняв ціни на багаж і пріоритетну посадку

Ryanair підняв розмір максимального збору за послугу пріоритетної посадки, а також перевезення малого багажу вагою до 10 кг Попередній раз авіакомпанія піднімала ціни на багаж в лютому.

Згідно з оновленою інформаціэю на сайті лоу-коста, тепер діапазон збору за пріоритетну посадку становить 6-12 євро і є однаковим як у випадку оформлення послуги під час бронювання квитка, так і після цього. Раніше діапазон цін становив 6-10 євро, пише Avianews.

Перевезення багажу до 10 кг тепер коштує 10-17,5 євро під час оформлення послуги під час бронювання і 10-25 євро після купівлі авіаквитка. До цього Ryanair використовував діапазон цін 10-12 євро, який був однаковим як під час оформлення послуги при купівлі квитка, так і після цього.

Це підвищення є другим за рахунком за останні місяці після введення Ryanair нової політики щодо перевезення ручної поклажі та малого багажу, введеної з 1 листопада 2018 року.

Тоді авіакомпанія зменшила безкоштовну норму ручної поклажі для пасажирів без пріоритетної посадки тільки до одного предмету з габаритами до 40х25х20 див. Пасажири, що оплатили збір за пріоритетну посадку, могли брати на борт одну валізу з габаритами 55х40х20 см і вагою до 10 кг і другий предмет з габаритами до 40х25х20 див. Розмір збору становив 6 євро під час купівлі квитка і 8 євро в наступний період.

Одночасно зі зміною політики щодо ручної поклажі Ryanair ввів новий багажний збір за перевезення малого багажу вагою до 10 кг, тоді як раніше мінімальна норма провозу становила 15 кг. Первісна вартість послуги становила 8 євро під час бронювання і 10 євро після купівлі квитка.

Як повідомляли Українські Новини, у березні АМКУ відкрив справу проти МАУ, Ryanair і Wizzair через подорожчання провезення ручної поклажі.

Раніше лоукостер Ryanair обмежив безкоштовний провіз ручного багажу.