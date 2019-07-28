Сьогодні в Одесі відбудеться матч "Динамо"-"Шахтар": де дивитися

"Динамо" і "Шахтар" зіграють у поєдинку за Суперкубок України-2019. Матч "Динамо" – "Шахтар" розпочнеться 28 липня на стадіоні в Одесі.

Початок поєдинку за Суперкубок України-2019 – о 21:00 за київським часом, пише "Футбол 24".

Поєдинок "Динамо" - "Шахтар" онлайн в прямому ефірі можна дивитися на телеканалах "ТРК Україна" і "Футбол 1", починаючи з 20:55.

Шахтар є рекордсменом за кількістю виграних Суперкубків України. В активі "гірників" 8 трофеїв, у Динамо на один менше. Інші українські клуби жодної подібної нагородою похвалитися не можуть.

Перед футбольним матчем "Динамо" - "Шахтар" в Одесі поліція посилила заходи безпеки, йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

"Традиційно матч відвідає велика кількість любителів футболу, в тому числі - фани з різнополярними поглядами. Не виключено, що можливі провокації та порушення порядку. У поліцію вже надійшла інформація про можливу готовності окремих груп уболівальників здійснити хуліганські дії, які можуть призвести до дестабілізації ситуації в місті", - йдеться в ньому.

При цьому в МВС повідомили, що для безпеки громадян на стадіон і вулиці міста вийде максимальна кількість правоохоронців, які будуть стежити за громадським порядком протягом дня і до завершення поєдинку.

Перед початком матчу стадіон і прилеглу до нього територію вибухотехніки і кінологи перевірять на наявність небезпечних предметів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше "Динамо" і "Шахтар" зіграли внічию на "Олімпійському".

У червні 2018 "Динамо" і "Шахтар" оштрафували за поведінку вболівальників.