Сьогодні в Одесі відбудеться матч "Динамо"-"Шахтар": де дивитися

"Динамо" і "Шахтар" зіграють у поєдинку за Суперкубок України-2019. Матч "Динамо" – "Шахтар" розпочнеться 28 липня на стадіоні в Одесі.\r\nПочаток поєдинку за Суперкубок України-2019 – о 21:00 за київським часом, пише "Футбол 24".\r\nПоєдинок "Динамо" - "Шахтар" онлайн в прямому ефірі можна дивитися на телеканалах "ТРК Україна" і "Футбол 1", починаючи з 20:55.\r\nШахтар є рекордсменом за кількістю виграних Суперкубків України. В активі "гірників" 8 трофеїв, у Динамо на один менше. Інші українські клуби жодної подібної нагородою похвалитися не можуть.\r\nПеред футбольним матчем "Динамо" - "Шахтар" в Одесі поліція посилила заходи безпеки, йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ.\r\n"Традиційно матч відвідає велика кількість любителів футболу, в тому числі - фани з різнополярними поглядами. Не виключено, що можливі провокації та порушення порядку. У поліцію вже надійшла інформація про можливу готовності окремих груп уболівальників здійснити хуліганські дії, які можуть призвести до дестабілізації ситуації в місті", - йдеться в ньому.\r\nПри цьому в МВС повідомили, що для безпеки громадян на стадіон і вулиці міста вийде максимальна кількість правоохоронців, які будуть стежити за громадським порядком протягом дня і до завершення поєдинку.\r\nПеред початком матчу стадіон і прилеглу до нього територію вибухотехніки і кінологи перевірять на наявність небезпечних предметів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше "Динамо" і "Шахтар" зіграли внічию на "Олімпійському".\r\nУ червні 2018 "Динамо" і "Шахтар" оштрафували за поведінку вболівальників.\r\n