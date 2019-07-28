У Лівії знищені два українських літака Іл-76, загинув пілот

У Лівії в результаті удару сил уряду національної згоди (ПНР) по аеропорту Аль-Джуфра, який контролюють сили Лівійської національної армії Халіфи Хафтара, збитий літак Іл-76. Про це повідомляє Al-Jazeera з посиланням на заяву ПНР.

За даними авіаційного ресурсу avia.pro, в результаті ракетного удару могли бути знищені два транспортні літаки Іл-76, і обидва належать Україні.

А в Telegram-канал "Галлифрейские технологии" повідомляє, що українські вантажні повітряні судна були зафрахтовані ОАЕ і перевозили до Лівії з Туреччини заборонену зброю. Також в опублікованій на каналі новини сказано, що командир одного екіпажу загинув, а доля решти пілотів поки невідома.

Як повідомляли Українські Новини, 2 липня навчальний літак впав в Харківській області, пілот катапультувався.

У жовтні винищувач Су-27 впав у Вінницькій області під час виконання навчально-бойового польоту.

Пізніше стало відомо, що український військовий і нацгвардеец США загинули внаслідок падіння винищувача.