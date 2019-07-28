На мітингу в Москві затримали більше тисячі людей: нацгвардія і поліція побили кийками протестувальників

На неузгодженому мітингу на підтримку незалежних кандидатів у Мосміськдуму затримали 1074 людини. Про це йдеться у повідомленні столичного ГУ МВС, передає РБК.

"На несанкціонованій акції в центрі столиці за різні правопорушення було затримано 1074 людини. За результатами розгляду щодо них будуть прийняті рішення у відповідності з законом", — заявили в поліції.За даними "ОВС-Інфо" на 23.45, протягом дня поліцейські затримали на акції 1127 осіб. Як пише "Нова газета", затримані також ряд журналістів, зокрема кореспондент "Deutsche Welle" Сергій Дік і журналіст The Village Павло Яблонський.

Ивана Жданова тоже задержали — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 27, 2019

Нагцвардия и полиция избивает дубинками лежащих на земле протестующих Видео: Медиазона pic.twitter.com/Kgux1ktrsF — Медиазона (@mediazzzona) July 27, 2019

Як повідомляли Українські Новини, раніше в жовтні по Росії пройшли акції на підтримку політв'язнів: десятки людей затримані. Також у Росії пройшли мітинги в пам'ять про вбитого Нємцова.

Тим часом у Росії закупили авто з лазерами для розгону мітингів.