У Києві спіймали п'яного за кермом прокурора, який ховався від поліцейських в кущах

У Києві на Голосіївському проспекті патрульні зупинили автомобіль із п'яним водієм за кермом, поліція встановила, що власником авто виявився прокурор Васильківського відділення Києво-Святошинської прокуратури Ярослав Леляк. Про це повідомляє Інформатор.\r\nЗатриманому запропонували пройти перевірку на драгере, але він відмовився.\r\nПісля прокурор відволік правоохоронців і спробував сховатися в кущах, відзначає видання.\r\nУ чоловіка були присутні всі ознаки алкогольного сп'яніння: нерівна хода, запах з рота і невиразна мова.\r\nПрокурору відразу запропонували пройти перевірку на драгере на місці і знайшли двох понятих, ними виявилися учасники громадської організації PitBull Київ. Але Леляк відмовився.\r\nПісля цього йому надали можливість проїхати в медустанову, щоб пройти експертизу там. Цю пропозицію він теж не прийняв.\r\nВ ході суперечки з правоохоронцями прокурор нібито вирішив погодитися на експертизу в медустанові. Але, замість того, щоб сісти в автомобіль поліції, зник через зарості в невідомому напрямку.\r\n\r\nНагадаємо, п'яний депутат збив двох людей у Київській області.\r\nП'яний депутат Сарненського райради Зембицький збив на смерть велосипедиста.