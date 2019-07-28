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28 липня 2019, неділя, 08:01 18
Події 2019-07-28T10:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві спіймали п'яного за кермом прокурора, який ховався від поліцейських в кущах

У Києві спіймали п'яного за кермом прокурора, який ховався від поліцейських в кущах

У Києві на Голосіївському проспекті патрульні зупинили автомобіль із п'яним водієм за кермом, поліція встановила, що власником авто виявився прокурор Васильківського відділення Києво-Святошинської прокуратури Ярослав Леляк. Про це повідомляє Інформатор.

Затриманому запропонували пройти перевірку на драгере, але він відмовився.

Після прокурор відволік правоохоронців і спробував сховатися в кущах, відзначає видання.

У чоловіка були присутні всі ознаки алкогольного сп'яніння: нерівна хода, запах з рота і невиразна мова.

Прокурору відразу запропонували пройти перевірку на драгере на місці і знайшли двох понятих, ними виявилися учасники громадської організації PitBull Київ. Але Леляк відмовився.

Після цього йому надали можливість проїхати в медустанову, щоб пройти експертизу там. Цю пропозицію він теж не прийняв.

В ході суперечки з правоохоронцями прокурор нібито вирішив погодитися на експертизу в медустанові. Але, замість того, щоб сісти в автомобіль поліції, зник через зарості в невідомому напрямку.

Нагадаємо, п'яний депутат збив двох людей у Київській області.

П'яний депутат Сарненського райради Зембицький збив на смерть велосипедиста.

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