Пьяный депутат сбил двух человек в Киевской области

В Киевской области между городом Яготином и селом Сотниковка 6 мая пьяный депутат на Chevrolet Niva выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с мотоциклом Jawa, в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Сообщается, что депутата Яготинского городского совета задержали. На момент ДТП алкоголь в крови водителя составил 2,0 промилле.

"Тела 32 и 57-летнего мужчин направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - говорится в сообщении.

В качестве вещественного доказательства с места происшествия изъяты автомобиль и мотоцикл, которые помещены на площадку временного задержания транспортных средств.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП. Продолжается следствие", - говорится в сообщении.

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