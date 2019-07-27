Фото дня: дивовижні пісочні замки з героями казок на пляжі Одеси

В Одесі пройшов III фестиваль піщаних скульптур на набережній дельфінарію "Немо". Для учасників привезли 30 тонн піску, повідомляє "Пушкінська".

Темою фестивалю стало море і його мешканці. Скульптори ліпили русалок, тюленів, героїв діснеївського мультика "Аріель" і зовсім фантастичних створінь.

Змагання проходили серед професіоналів та любителів. У першому випадку за перемогу боролися команди студентів педагогічного університету, художнього училища і відомі одеські скульптори.

У другому - пляжники-ентузіасти і діти, для яких підготували невеликі піщані форми.

Фантастичні створення з піску.

Фестиваль тривав цілий день, увечері переможці отримали нагороди від спонсорів.

Як повідомляли Українські Новини, у минулому році в Одесі також пройшов фестиваль фігур з піску. Раніше в Києві пройшов фестиваль піску Sand Fest: пляж "населили" фантастичні створення.

У 2009 році американський художник створив найбільший у світі малюнок на піску.