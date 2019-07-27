Фото дня: дивовижні пісочні замки з героями казок на пляжі Одеси

В Одесі пройшов III фестиваль піщаних скульптур на набережній дельфінарію "Немо". Для учасників привезли 30 тонн піску, повідомляє "Пушкінська".\r\n\r\nТемою фестивалю стало море і його мешканці. Скульптори ліпили русалок, тюленів, героїв діснеївського мультика "Аріель" і зовсім фантастичних створінь.\r\n\r\nЗмагання проходили серед професіоналів та любителів. У першому випадку за перемогу боролися команди студентів педагогічного університету, художнього училища і відомі одеські скульптори.\r\nУ другому - пляжники-ентузіасти і діти, для яких підготували невеликі піщані форми.\r\nФантастичні створення з піску.\r\nФестиваль тривав цілий день, увечері переможці отримали нагороди від спонсорів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у минулому році в Одесі також пройшов фестиваль фігур з піску. Раніше в Києві пройшов фестиваль піску Sand Fest: пляж "населили" фантастичні створення.\r\nУ 2009 році американський художник створив найбільший у світі малюнок на піску.