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27 липня 2019, субота, 21:40 10
Життя 2019-07-27T22:30:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: дивовижні пісочні замки з героями казок на пляжі Одеси

Фото дня: дивовижні пісочні замки з героями казок на пляжі Одеси

Замок з піску. Фото:
Замок з піску. Фото: "Пушкінська"

В Одесі пройшов III фестиваль піщаних скульптур на набережній дельфінарію "Немо". Для учасників привезли 30 тонн піску, повідомляє "Пушкінська".

Темою фестивалю стало море і його мешканці. Скульптори ліпили русалок, тюленів, героїв діснеївського мультика "Аріель" і зовсім фантастичних створінь.

Змагання проходили серед професіоналів та любителів. У першому випадку за перемогу боролися команди студентів педагогічного університету, художнього училища і відомі одеські скульптори.

У другому - пляжники-ентузіасти і діти, для яких підготували невеликі піщані форми.

Фантастичні створення з піску.Фантастичні створення з піску.

Фестиваль тривав цілий день, увечері переможці отримали нагороди від спонсорів.

Як повідомляли Українські Новини, у минулому році в Одесі також пройшов фестиваль фігур з піску. Раніше в Києві пройшов фестиваль піску Sand Fest: пляж "населили" фантастичні створення.

У 2009 році американський художник створив найбільший у світі малюнок на піску.

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