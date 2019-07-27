Рішення суду про призупинення наказу про харчування в армії загрожує військовим, - Міноборони

Міністерство оборони обурене постановою Окружного адміністративного суду міста Києва про призупинення дії наказу про харчування збройних сил України після того, як ч иновники Міноборони організували поставку неякісних продуктів в армію.

Про це сказано в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Реалізація зазначеної постанови ставить під загрозу розвиток системи харчування військовослужбовців Збройних Сил України, яка була розроблена відповідно до стандартів НАТО та передових країн світу, а також спрямована на якісне продовольче забезпечення українських військовослужбовців", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що призупинення дії наказу тягне за собою низку наслідків, зокрема, стагнацію розвитку якості й рівня харчування особового складу, подальші можливості корупційних проявів у системі харчування ЗСУ України, повернення до застарілих та неефективних підходів продовольчого забезпечення та низки інших негативних факторів, які будуть мати серйозний вплив на систему забезпечення ЗСУ в цілому, а також мотивацію українських військових, у тому числі, які виконують бойові завдання в районі проведення ООС.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура встановила причину масового отруєння військових у Львові, а за порушення щодо закупівель харчування військових АМКУ оштрафувала 22 компанії.