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27 липня 2019, субота, 18:30 18
Суспільство 2019-07-27T20:15:01+03:00
Українські Новини
ПЦУ створила румунський Православний вікаріат, підлеглий Епіфанію

ПЦУ створила румунський Православний вікаріат, підлеглий Епіфанію

Епіфаній. Скріншот: трансляція
Епіфаній. Скріншот: трансляція "Радіо Свободи"

27 липня на засіданні синоду Православної церкви України було створено Православний румунський вікаріат.

Про це сказано у прес-релізі ПЦУ, передають Українські Новини.

Повідомляється, що Православний румунський вікаріат є підлеглим митрополиту Епіфанію.

Як зазначають у ПЦУ, для румунських релігійних громад гарантуються права на дотримання за власним вибором румунської православної богослужбової, мовної та календарної традиції.

Також права самоврядування румунського вікаріату закріплюються у Статуті Управління Православного румунського вікаріату УПЦ (ПЦУ), який повинен бути вироблений спільно з представниками релігійних організацій, що бажають увійти до складу вікаріату.

Як повідомляли Українські Новини, Епіфанію передадуть у підпорядкування всі приходи і монастирі УПЦ в Києві. Також Епіфаній передбачив втрату томосу в разі відновлення Київського патріархату.

Раніше ПЦУ не дозволила греко-католикам служіння в Софії Київській.

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