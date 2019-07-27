ПЦУ створила румунський Православний вікаріат, підлеглий Епіфанію

27 липня на засіданні синоду Православної церкви України було створено Православний румунський вікаріат.

Про це сказано у прес-релізі ПЦУ, передають Українські Новини.

Повідомляється, що Православний румунський вікаріат є підлеглим митрополиту Епіфанію.

Як зазначають у ПЦУ, для румунських релігійних громад гарантуються права на дотримання за власним вибором румунської православної богослужбової, мовної та календарної традиції.

Також права самоврядування румунського вікаріату закріплюються у Статуті Управління Православного румунського вікаріату УПЦ (ПЦУ), який повинен бути вироблений спільно з представниками релігійних організацій, що бажають увійти до складу вікаріату.

Як повідомляли Українські Новини, Епіфанію передадуть у підпорядкування всі приходи і монастирі УПЦ в Києві. Також Епіфаній передбачив втрату томосу в разі відновлення Київського патріархату.

Раніше ПЦУ не дозволила греко-католикам служіння в Софії Київській.