Обшуки в Білій Церкві: правоохоронці викрили три злочинні угруповання

Сьогодні, 27 липня, поліція в Білій Церкві Київської області проводить затримання учасників злочинної організації, які вимагали гроші у мешканців області з погрозами і застосуванням насильства. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Поліцейські встановили, що на території міста діяли три злочинні угруповання, які займалися тиском на бізнес, шляхом вимагання і побиття людей", - йдеться в повідомленні.

Порушені кримінальні провадження за ст. 189 (вимагання) та ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України, згідно яких і проводяться заходи з затримання, знешкодження та ліквідації цих злочинних угруповань.

"Звертаємося до жителів міста Біла Церква та Білоцерківського району. Якщо ви стали жертвою такого злочину, негайно звертайтеся з заявами в поліцію ... Після проведення обшуків, відповідного аналізу та затримання підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України керівник поліції Київської області Андрій Небитов у понеділок, 29 липня, розповість на брифінгу деталі такої спецоперації", - відзначили в поліції.

Затримання злочинних організацій в Білій Церкві

Як повідомляли Українські Новини, у місті Біла Церква Київської області 27 липня одночасно проводять 50 обшуків. Працюють понад 500 оперативників кримінальної поліції, спецназівці, слідчі, прокуратура.

Раніше у Харківській області затримали злочинну групу людей, які крали паливо тоннами.