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27 июля 2019, суббота, 10:40 509
Силовые структуры 2019-07-27T12:30:02+03:00
Українські Новини
В Белой Церкви одновременно проходит 50 обысков

В Белой Церкви одновременно проходит 50 обысков

Полиция
Полиция

Сегодня, 27 июля, в Белой Церкви Киевской области полицией проводится одновременно 50 обысков. Об этом сообщает руководитель управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

Так, сообщается, что проводится задержание членов преступной организации.

"Доброе утро! Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержание членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Детали позже. А сейчас прошу с пониманием относиться к ограничительным мерам", - написал он.

Также Небытов отметил, что в городе работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Детали пообещал сообщить позже.

Как сообщали Українські Новини, в Харьковской области задержали преступную группу людей, которые крали топливо тоннами.

Также руководство Окружного админсуда Киева подозревают во вмешательстве в работу госорганов: НАБУ и ГПУ провело обыски.

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