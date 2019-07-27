В Белой Церкви одновременно проходит 50 обысков

Сегодня, 27 июля, в Белой Церкви Киевской области полицией проводится одновременно 50 обысков. Об этом сообщает руководитель управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.\r\nТак, сообщается, что проводится задержание членов преступной организации.\r\n"Доброе утро! Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержание членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Детали позже. А сейчас прошу с пониманием относиться к ограничительным мерам", - написал он.\r\nТакже Небытов отметил, что в городе работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Детали пообещал сообщить позже.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Харьковской области задержали преступную группу людей, которые крали топливо тоннами.\r\nТакже руководство Окружного админсуда Киева подозревают во вмешательстве в работу госорганов: НАБУ и ГПУ провело обыски.